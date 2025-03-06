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6 марта 13:10ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Крылья Советов - Акрон, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

Дзюба идет на рекорд
Валентин Васильев

На воскресенье, 9 марта, запланировано два матча 20-го тура РПЛ. Первый временной слот отдан дерби Самарской области: «Крылья Советов» - «Акрон». Выбираем ставку на противостояние географических и турнирных соседей.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Крылья Советов» (Самара)

09.03.2025, Вс

16:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.97

Х - 3.65

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур

Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)

Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Крылья Советов» 2015-3
«Акрон» 1023-5

Последние пять игр «Крыльев Советов» :

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Краснодар» 

1:1

«Крылья Советов» 

РПЛ

22.02.2025«Крылья Советов» 

0:0

«Челябинск»

Товарищеский матч

22.02.2025ЦСКА

4:2

«Крылья Советов» 

Товарищеский матч

16.02.2025«Крылья Советов» 

3:0

«Тобол»

Товарищеский матч

16.02.2024«Крылья Советов» 

1:0

«Кызыл-Жар»

Товарищеский матч

Последние пять игр «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Пари НН»

2:1

«Акрон»

РПЛ

22.02.2025«Акрон»

2:4

«Урал»

Товарищеский матч

18.02.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

09.02.2025«Акрон»

1:0

«Чжэцзян»

Товарищеский матч

05.02.2025«Акрон»

3:1

«Чэнду»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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Ближайшие географические соседи поблизости расположились и в таблице. Соперников разделяют три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Зенит19124337-1240
2. Спартак19124338-1440
3. Краснодар19117135-1340
4. Динамо Москва19106338-2136
5. Локомотив19113534-2736
6. ЦСКА1995528-1432
7. Ростов1976630-2927
8. Рубин1975726-2826
9. Акрон1964923-3622
10. Крылья Советов19541020-3019
11. Пари НН19541017-3519
12. Химки1947823-3519
13. Динамо Махачкала1939712-1818
14. Ахмат1937918-3316
15. Факел1928911-2614
16. Оренбург19151316-358

Прогноз на матч

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В конце прошлого года за «Крылья Советов» было по-настоящему тревожно. Виной тому не столько даже посредственные результаты на футбольном поле, сколько околофутбольные разбирательства, инициированные новым губернатором Самарской области Федорищевым. На этом стрессе волжане выдали одну из главных сенсаций первой части сезона, обыграв на его поле «Зенит». Удивительно, что примеру земляков последовал и дебютант лиги. Через неделю после  «Крылья» три очка из Петербурга вывез «Акрон».

В межсезонье ситуация внутри и вокруг самарского клуба визуально успокоилась. И уже на старте весеннего отрезка чемпионата команда вновь приятно удивила - теперь ничьей в Краснодаре с одноименным клубом. При этом гости даже были ближе хозяев к победе. А вот тольяттинцы возобновили сезон неудачно - поражением в Нижнем Новгороде.

От дерби можно ждать чего угодно. Деление на хозяев и гостей тут абсолютно условное: поле «Солидарность Арены» одинаково знакомо футболистам обеих команд. Артем Дзюба выйдет бить бомбардирский рекорд, Иван Сергеев - доказывать, что он как нападающий не хуже. Есть все предпосылки к результативной игре. Как минимум по одному мячу друг другу соседи должны забить.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)

«Акрон»: Бакаев (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Акрон»:

Позиция«Крылья Советов»«Акрон»Позиция
Вратарь30. Песьяков78. ВасютинВратарь
Защитник23. Бейл26. ЭшковалЗащитник
Защитник95. Гапонов22. НеделчаруЗащитник
Защитник4. Солдатенков77. СавичевЗащитник
Защитник3. Гальдамес21. ФернандесЗащитник
Полузащитник22. Костанца5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник 6. Бабкин6. КузьминПолузащитник 
Полузащитник28. Дмитриев35. ДжаковацПолузащитник
Полузащитник20. Рахманович11. БеншимолПолузащитник
Полузащитник26. Зиньковский14. ХубуловПолузащитник
Нападающий13. Сергеев24. ДзюбаНападающий
Главный тренерИгорь ОсинькинЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы номинальных хозяев коэффициентом 1.97. Поставить на ничью предлагается за 3.65, а на гостей - за 3.70.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Крылья Советов» - «Акрон»?

В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1. 

Где смотреть бесплатно матч «Крылья Советов» - «Акрон»?

Доступ к прямой трансляции онлайн зарегистрированным пользователям предоставляет Winline.

Сколько голов у Дзюбы?

Гол в Нижнем Новгороде стал 233-м для Артема в официальных состязаниях и позволил сравняться по этому показателю с Александром Кержаковым. Следующий мяч станет для Дзюбы рекордным. «Лига Ставок» даже сформировала отдельную линию на это событие. Если Артем превзойдет Александра уже в этом туре, букмекер утроит сумму ставки. Поставить на рекордный гол Дзюбы в кубковом матче «Акрона» со «Спартаком» можно по коэффициенту 5.00.

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