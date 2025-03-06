Крылья Советов - Акрон, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

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На воскресенье, 9 марта, запланировано два матча 20-го тура РПЛ. Первый временной слот отдан дерби Самарской области: «Крылья Советов» - «Акрон». Выбираем ставку на противостояние географических и турнирных соседей.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Крылья Советов» (Самара)
09.03.2025, Вс
16:30 МСК
«Акрон» (Тольятти)
|П1 - 1.97
Турнир: чемпионат России по футболу, 20-й тур
Стадион: «Солидарность Арена» (Самара, Россия)
Судьи: главный – Сергей Карасев, помощники судьи – Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Андрей Фисенко; АVAR – Павел Кукуян; инспектор – Владимир Казьменко
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Крылья Советов»
|2
|0
|1
|5-3
|«Акрон»
|1
|0
|2
|3-5
Последние пять игр «Крыльев Советов» :
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Краснодар»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|22.02.2025
|«Крылья Советов»
0:0
«Челябинск»
Товарищеский матч
|22.02.2025
|ЦСКА
4:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|16.02.2025
|«Крылья Советов»
3:0
«Тобол»
Товарищеский матч
|16.02.2024
|«Крылья Советов»
1:0
«Кызыл-Жар»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Пари НН»
2:1
«Акрон»
РПЛ
|22.02.2025
|«Акрон»
2:4
«Урал»
Товарищеский матч
|18.02.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
|09.02.2025
|«Акрон»
1:0
«Чжэцзян»
Товарищеский матч
|05.02.2025
|«Акрон»
3:1
«Чэнду»
Товарищеский матч
Ближайшие географические соседи поблизости расположились и в таблице. Соперников разделяют три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Зенит
|19
|12
|4
|3
|37-12
|40
|2. Спартак
|19
|12
|4
|3
|38-14
|40
|3. Краснодар
|19
|11
|7
|1
|35-13
|40
|4. Динамо Москва
|19
|10
|6
|3
|38-21
|36
|5. Локомотив
|19
|11
|3
|5
|34-27
|36
|6. ЦСКА
|19
|9
|5
|5
|28-14
|32
|7. Ростов
|19
|7
|6
|6
|30-29
|27
|8. Рубин
|19
|7
|5
|7
|26-28
|26
|9. Акрон
|19
|6
|4
|9
|23-36
|22
|10. Крылья Советов
|19
|5
|4
|10
|20-30
|19
|11. Пари НН
|19
|5
|4
|10
|17-35
|19
|12. Химки
|19
|4
|7
|8
|23-35
|19
|13. Динамо Махачкала
|19
|3
|9
|7
|12-18
|18
|14. Ахмат
|19
|3
|7
|9
|18-33
|16
|15. Факел
|19
|2
|8
|9
|11-26
|14
|16. Оренбург
|19
|1
|5
|13
|16-35
|8
В конце прошлого года за «Крылья Советов» было по-настоящему тревожно. Виной тому не столько даже посредственные результаты на футбольном поле, сколько околофутбольные разбирательства, инициированные новым губернатором Самарской области Федорищевым. На этом стрессе волжане выдали одну из главных сенсаций первой части сезона, обыграв на его поле «Зенит». Удивительно, что примеру земляков последовал и дебютант лиги. Через неделю после «Крылья» три очка из Петербурга вывез «Акрон».
В межсезонье ситуация внутри и вокруг самарского клуба визуально успокоилась. И уже на старте весеннего отрезка чемпионата команда вновь приятно удивила - теперь ничьей в Краснодаре с одноименным клубом. При этом гости даже были ближе хозяев к победе. А вот тольяттинцы возобновили сезон неудачно - поражением в Нижнем Новгороде.
От дерби можно ждать чего угодно. Деление на хозяев и гостей тут абсолютно условное: поле «Солидарность Арены» одинаково знакомо футболистам обеих команд. Артем Дзюба выйдет бить бомбардирский рекорд, Иван Сергеев - доказывать, что он как нападающий не хуже. Есть все предпосылки к результативной игре. Как минимум по одному мячу друг другу соседи должны забить.
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В прямом эфире встречу покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно следить за игрой можно на официальном сайте титульного спонсора турнира.
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|Тип трансляции
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|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Крылья Советов»: Ломаев, Витюгов (оба - травмы)
«Акрон»: Бакаев (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Крылья Советов» - «Акрон»:
|Позиция
|«Крылья Советов»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|30. Песьяков
|78. Васютин
|Вратарь
|Защитник
|23. Бейл
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|95. Гапонов
|22. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|4. Солдатенков
|77. Савичев
|Защитник
|Защитник
|3. Гальдамес
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|22. Костанца
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Бабкин
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|28. Дмитриев
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Рахманович
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Полузащитник
|26. Зиньковский
|14. Хубулов
|Полузащитник
|Нападающий
|13. Сергеев
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Осинькин
|Заур Тедеев
|Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы номинальных хозяев коэффициентом 1.97. Поставить на ничью предлагается за 3.65, а на гостей - за 3.70.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 7.50 - установлен на ничью 1:1.
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Гол в Нижнем Новгороде стал 233-м для Артема в официальных состязаниях и позволил сравняться по этому показателю с Александром Кержаковым. Следующий мяч станет для Дзюбы рекордным. «Лига Ставок» даже сформировала отдельную линию на это событие. Если Артем превзойдет Александра уже в этом туре, букмекер утроит сумму ставки. Поставить на рекордный гол Дзюбы в кубковом матче «Акрона» со «Спартаком» можно по коэффициенту 5.00.
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