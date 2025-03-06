Крылья Советов - Акрон, 9 марта: где смотреть матч РПЛ, трансляция, составы, прогноз

В конце прошлого года за «Крылья Советов» было по-настоящему тревожно. Виной тому не столько даже посредственные результаты на футбольном поле, сколько околофутбольные разбирательства, инициированные новым губернатором Самарской области Федорищевым. На этом стрессе волжане выдали одну из главных сенсаций первой части сезона, обыграв на его поле «Зенит». Удивительно, что примеру земляков последовал и дебютант лиги. Через неделю после «Крылья» три очка из Петербурга вывез «Акрон».

В межсезонье ситуация внутри и вокруг самарского клуба визуально успокоилась. И уже на старте весеннего отрезка чемпионата команда вновь приятно удивила - теперь ничьей в Краснодаре с одноименным клубом. При этом гости даже были ближе хозяев к победе. А вот тольяттинцы возобновили сезон неудачно - поражением в Нижнем Новгороде.

От дерби можно ждать чего угодно. Деление на хозяев и гостей тут абсолютно условное: поле «Солидарность Арены» одинаково знакомо футболистам обеих команд. Артем Дзюба выйдет бить бомбардирский рекорд, Иван Сергеев - доказывать, что он как нападающий не хуже. Есть все предпосылки к результативной игре. Как минимум по одному мячу друг другу соседи должны забить.