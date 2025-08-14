«Ливерпуль», «Арсенал» и «Манчестер Сити» — главные фавориты нового сезона АПЛ

15 августа стартует 34-й в истории сезон Английской Премьер-лиги. Защищать чемпионский титул будет «Ливерпуль». Остальные клубы попытаются навязать конкуренцию команде Арне Слота. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы претендентов на первое место в АПЛ по итогам сезона 2025/26, а также изучила расклад сил в борьбе за выживание и гонке бомбардиров.

По оценкам аналитиков PARI, «Ливерпуль», завоевавший в прошлом сезоне 20-й чемпионский титул (рекорд чемпионата Англии вместе с «Манчестер Юнайтед»), начнет сезон в статусе главного фаворита. Сделать ставку на очередной триумф «мерсисайдцев» можно по коэффициенту 3.00. Шансы «Ливерпуля» остаться без первого места оцениваются котировкой 1.40. Вместе с тем букмекеры практически не сомневаются в том, что «Ливерпуль» окажется в числе двух, трех или четырех лучших клубов АПЛ, что позволит пробиться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Эти события идут в линии PARI за 1.80, 1.33 и 1.13 соответственно.

Главным конкурентом «Ливерпуля» считается вице-чемпион Англии последних трех сезонов — лондонский «Арсенал». «Канониры» не были чемпионами с 2004 года, но в последние годы навязывают серьезное соперничество фаворитам. Шансы «Арсенала» отобрать титул у «Ливерпуля» котируются за 3.50. Если команда Микеля Артеты не станет чемпионом, сыграет коэффициент 1.30. При этом лондонцы с высокой долей вероятности способны финишировать в топ-2, топ-3 или топ-4 — на эти события можно поставить за 2.00, 1.42 и 1.19 соответственно.

В топ-3 главных фаворитов сезона по оценкам букмекеров вошел «Манчестер Сити». В прошлом сезоне у «горожан» прервалась серия с завоеванием четырех чемпионских титулов подряд. Команда Пепа Гвардиолы стала лишь третьей. Шансы испанца и его команды вернуть себе первое место оцениваются коэффициентом 4.00. Поставить на то, что этого не произойдет, можно за 1.25. Шансы «Манчестер Сити» финишировать в числе двух лучших клубов Англии составляют 2.20. Вариант, при котором «горожане» завершат сезон в тройке, доступен за 1.53. Пари на заезд команды Гвардиолы в топ-4 будет рассчитано за 1.25.

В число главных фаворитов АПЛ входит и «Челси». Столичный клуб не был чемпионом с 2017 года, но сильно прибавил в результатах при новом тренере Энцо Мареске. Лондонцы выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира, а также вернулись в Лигу чемпионов. Шансы «Челси» на золото котируются за 10.00. На обратный вариант предлагается поставить за 1.05. Если лондонцы окажутся в числе двух лучших команд АПЛ, сыграет коэффициент 4.00. Спрогнозировать финиш «Челси» в тройке можно за 2.10, а в топ-4 — за 1.60.

В топ-6 главных фаворитов сезона-2025/26, по оценкам аналитиков PARI, входят «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл». Коэффициент на триумф каждого из этих клубов по итогам предстоящего сезона составляет 35.00. Шансы «манкунианцев» и «сорок» оказаться в топ-2 котируются за 10.00, в топ-3 — за 6.50, в топ-4 — за 3.70. К менее явным фаворитам сезона аналитики PARI относят и «Тоттенхэм», выигравший в прошлом сезоне Лигу Европы. Шансы «шпор» на чемпионство при новом тренере Томасе Франке оцениваются коэффициентом 55.00, на место в топ-4 — 5.00.

Наименьшая вероятность стать чемпионом — у «Сандерленда» и «Бернли», которые вернулись в АПЛ из Чемпионшипа. Триумф каждого из этих клубов может принести клиентам PARI крупнейший выигрыш — ставки на чемпионство «Сандерленда» и «Бернли» принимаются за 1500.00. Котировки на успех «Вулверхэмптона», «Брентфорда» и «Лидса» составляют 1000.00.

С гораздо более высокой вероятностью всем этим командам в предстоящем сезоне придется вести борьбу за выживание. В линии PARI доступны ставки на турнирный исход в зоне вылета. «Бернли» и «Сандерленд» считаются главными претендентами на возвращение в Чемпионшип. Шансы этих клубов завершить сезон на 18–20 местах оцениваются коэффициентами 1.37 и 1.40 соответственно. Пари на вылет «Лидса» будет рассчитано за 2.20. Еще одним кандидатом на расставание с АПЛ считается «Брентфорд». Вариант с падением этого клуба в подвал турнирной таблицы доступен за 3.70.

В прошлом сезоне лучшим бомбардиром АПЛ с 29 голами стал Мохамед Салах. Два предыдущих сезона гонку бомбардиров выигрывал Эрлинг Холанд. PARI считает, что и в этом сезоне норвежец из «Манчестер Сити» забьет больше всех в АПЛ. Сделать ставку на победу Холанда в гонке бомбардиров можно за 2.65. Его главными конкурентами считаются тот же Салах (6.00) и новичок «Арсенала» Виктор Дьекереш (7.50).