Команда Team Falcons стала победителем престижного турнира The International 2025, одержав верх над соперниками из команды Xtreme Gaming. Финальная серия длилась более четырех часов без учета пауз между матчами.

Несмотря на признание оффлейнера XG Линя «Xxs» Цзяня лучшим игроком турнира (MVP), русскоязычный портал Esports.ru назвал Персоной сентября 2025 года россиянина Станислава «Malr1ne» Поторака, выступающего за команду-победителя.

Успех на The International 2025 стал пока главным достижением в киберспортивной карьере Поторака. До этого команда неоднократно останавливалась на групповых этапах международных турниров и проиграла несколько финалов подряд.

«Мы испытывали трудности на этом турнире, но сумели справиться с ними. Когда выиграли последний матч, я все ещё не верил, что это произошло», - не скрывал радости после окончания The International 2025 Станислав.

Кроме того, Malr1ne вошел в историю киберспорта как шестой чемпион The International среди россиян и стал одним из восьми игроков, выходивших в финал главного турнира мира.

Помимо спортивного успеха, Поторак добился впечатляющих финансовых результатов. Журнал Forbes вывел его в лидеры рейтинга самых высокооплачиваемых киберспортсменов России. По данным liquipedia, по состоянию на сентябрь 2025 года 21-летний уроженец Можайска Московской области заработал призовых на сумму $ 1 168 579.