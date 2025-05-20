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23 мая 9:04ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Панатинаикос» пройдет «Фенербахче» в полуфинале Евролиги

Аналитики склоняются к тому, что встреча будет результативной
Руслан Ипполитов

23 мая «Фенербахче» сыграет с «Панатинаикосом» в полуфинале Финала четырех Евролиги. Игра пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Панатинаикос». Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Фенербахче» можно за 2.05, вероятность такого исхода составляет примерно 45%.

Клиенты PARI согласны с букмекерами. 81% от общего объема ставок на исход матча приходится на «Панатинаикос». Один из клиентов поставил 210 000 рублей на греческий клуб с форой (+4.5) по коэффициенту 1.36. Ставка вошла в экспресс из двух матчей. Вторая из них также пришлась на полуфинал Евролиги, а именно на «Олимпиакос» в матче с «Монако» с форой (+2.5). Суммарный коэффициент купона составил 1.81. 

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Аналитики склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на тотал больше 159.5 можно с коэффициентом 1.75, в то время как тотал меньше 159.5 котируется за 1.96.

«Панатинаикос» набирал не менее 75 очков во всех четвертьфинальных матчах. PARI предлагает коэффициент 1.58 на то, что афинский коллектив наберет минимум 80 очков в предстоящей игре. Для сравнения, такая же ставка на стамбульцев котируется за 1.85.

Подопечные Эргина Атамана вышли в полуфинал после серии с «Анадолу Эфесом», обыграв соперника в трех из пяти матчей. Аналитики PARI считают афинцев главными конкурентами «Олимпиакоса» в борьбе за чемпионский титул — ставки на их победу и защиту титула в Евролиге принимаются по коэффициенту 3.00.

«Фенербахче» же понадобилось всего три матча, чтобы выбить «Париж». Несмотря на то, что стамбульцы увереннее выступили в четвертьфинале, букмекеры оценивают их чемпионство коэффициентом 5.30.

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info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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