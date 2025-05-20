Клиенты PARI: «Панатинаикос» пройдет «Фенербахче» в полуфинале Евролиги

23 мая «Фенербахче» сыграет с «Панатинаикосом» в полуфинале Финала четырех Евролиги. Игра пройдет на «Этихад Арене» в Абу-Даби и стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают фаворитом «Панатинаикос». Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.77, что соответствует 55% вероятности. Поставить на успех «Фенербахче» можно за 2.05, вероятность такого исхода составляет примерно 45%.

Клиенты PARI согласны с букмекерами. 81% от общего объема ставок на исход матча приходится на «Панатинаикос». Один из клиентов поставил 210 000 рублей на греческий клуб с форой (+4.5) по коэффициенту 1.36. Ставка вошла в экспресс из двух матчей. Вторая из них также пришлась на полуфинал Евролиги, а именно на «Олимпиакос» в матче с «Монако» с форой (+2.5). Суммарный коэффициент купона составил 1.81.

Аналитики склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на тотал больше 159.5 можно с коэффициентом 1.75, в то время как тотал меньше 159.5 котируется за 1.96.

«Панатинаикос» набирал не менее 75 очков во всех четвертьфинальных матчах. PARI предлагает коэффициент 1.58 на то, что афинский коллектив наберет минимум 80 очков в предстоящей игре. Для сравнения, такая же ставка на стамбульцев котируется за 1.85.

Подопечные Эргина Атамана вышли в полуфинал после серии с «Анадолу Эфесом», обыграв соперника в трех из пяти матчей. Аналитики PARI считают афинцев главными конкурентами «Олимпиакоса» в борьбе за чемпионский титул — ставки на их победу и защиту титула в Евролиге принимаются по коэффициенту 3.00.

«Фенербахче» же понадобилось всего три матча, чтобы выбить «Париж». Несмотря на то, что стамбульцы увереннее выступили в четвертьфинале, букмекеры оценивают их чемпионство коэффициентом 5.30.