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31 марта 10:57ГлавнаяНовости

ПАРИ ФЕСТ 2025 снова создаст комфортные условия для гостей с инвалидностью

В этом году продолжат действовать бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями
Валентин Васильев

Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ пройдет 22 и 23 августа 2025 года на Стрелке в Нижнем Новгороде. Генеральным партнером ивента выступит букмекерская компания PARI. 

В 2024 году ПАРИ ФЕСТ стал главным открытием сезона, заняв заметное место среди крупнейших культурных событий страны. В фестивальные дни Стрелка снова соберет более 15 тысяч гостей и станет пространством новой городской культуры. 

ПАРИ ФЕСТ продолжит развивать направление инклюзии и устойчивых практик. Вместе с благотворительным фондом «Пари и побеждай» фестиваль создает комфортные условия для гостей с инвалидностью и ментальными особенностями.

В этом году продолжат действовать бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями, доступная инфраструктура и поддержка волонтеров, прошедших специальное обучение.

Также на площадке будет организован раздельный сбор отходов с последующей переработкой.

Первую волну билетов можно приобрести по самой выгодной цене на сайте проекта. Впереди анонсы хедлайнеров, новых направлений и специальных партнерств

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