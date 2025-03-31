ПАРИ ФЕСТ 2025 снова создаст комфортные условия для гостей с инвалидностью

Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ пройдет 22 и 23 августа 2025 года на Стрелке в Нижнем Новгороде. Генеральным партнером ивента выступит букмекерская компания PARI.

В 2024 году ПАРИ ФЕСТ стал главным открытием сезона, заняв заметное место среди крупнейших культурных событий страны. В фестивальные дни Стрелка снова соберет более 15 тысяч гостей и станет пространством новой городской культуры.

ПАРИ ФЕСТ продолжит развивать направление инклюзии и устойчивых практик. Вместе с благотворительным фондом «Пари и побеждай» фестиваль создает комфортные условия для гостей с инвалидностью и ментальными особенностями.

В этом году продолжат действовать бесплатные билеты для людей с ограниченными возможностями, доступная инфраструктура и поддержка волонтеров, прошедших специальное обучение.

Также на площадке будет организован раздельный сбор отходов с последующей переработкой.

Первую волну билетов можно приобрести по самой выгодной цене на сайте проекта. Впереди анонсы хедлайнеров, новых направлений и специальных партнерств.