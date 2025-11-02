«Турбостроитель» и «Конар» стали победителями финала Fonbet Континентальной лиги дзюдо

В Москве завершился третий сезон Fonbet Континентальной лиги дзюдо – престижного турнира среди мужских и женских команд. Чемпионами в состязаниях спортсменов стали представители петербургского «Турбостроителя», а у дзюдоисток победу праздновал челябинский клуб «Конар».

За титул и солидный призовой фонд в размере более десяти миллионов рублей помимо вышеупомянутых коллективов также боролись «Родина» и «Урал-Западная Сибирь» (оба – Екатеринбург), «Локомотив» (Нальчик), «Ахмат» (Грозный), «Динамо» (Уфа), «Самбо-70» (Москва), «Динамо» (Рязань) и «Тюмень-дзюдо». Честь столицы Урала и города на берегах Невы также отстаивали и женские команды.

«В этом году мы видим полные трибуны, на татами было немало чемпионов мира и Европы, – заявил президент ФДР Сергей Соловейчик. – Думаю, что мы зрителей порадовали. У нас есть грандиозные планы как по развитию Лиги, так и других соревнований. Не так много времени осталось до финала «Битвы городов», который пройдет в Сириусе: в нем примут участие старшие юноши. Также у нас есть идея сделать на одной площадке клубные соревнования для взрослых и кадетов. Командный формат привлекательный, зрелищный. Поэтому мы на него делаем ставку.

Наконец получилось дать нашим девочкам возможность показать себя. Счастливы, что женское дзюдо набирает обороты: на международных соревнованиях они нас все больше и больше радуют. Конечно же, мы ждем от них результатов и на чемпионатах мира.

Континентальная лига – праздник дзюдо, где главные герои – наши спортсмены. Важно, чтобы люди понимали: дзюдо — это ценно, красиво, умно. Чтобы это видели родители, которые приведут к нам своих детей. И мы будем растить из них новых чемпионов».

Безусловно, максимальное внимание поклонников «гибкого пути» было приковано к финалистам прошлогоднего розыгрыша КЛД: обладателям золота из «УЗС» и серебряным призерам из «Турбостроителя». Однако, как заявляли и сами спортсмены, выходившие в этот день на татами, победы заслуживали абсолютно все.

«С первого же дня своего существования Лига выделялась и уровнем дзюдоистов, и уровнем организации, – рассказал вице-президент ФДР Тамерлан Тменов. – С каждым годом турнир становится все лучше и лучше. И я уверен, что данный турнир должен развиваться, потому что он позволяет компенсировать нашим командам период отсутствия в Евролиге. Мне симпатичны все клубы-участники. В каждом из них есть ребята, с которыми общаемся. Атмосфера в зале – незабываемая: вроде бы все и соперники, но в то же время и члены большой и дружной семьи дзюдо».

С самого утра зрители, до отказа заполнившие трибуны волейбольной арены «Динамо», наблюдали за схватками лучших клубов страны. Пожалуй, в истории столиц такое количество болельщиков на дзюдо еще не собиралось. ФДР проделала огромную работу по привлечению людей: красочное открытие, конкурсы и викторины для гостей всех возрастов, розыгрыши ценных призов и, конечно же, борьба самого высокого уровня.

«Было очень приятно и ответственно принимать участие в открытии вместе с Иналом Тасоевым, – заявила медалистка Мировой серии Марина Воробьёва. – Мне кажется, что многие болельщики ждали женского финала, что совершенно заслуженно: в каких-то моментах девушки даже превосходили мужчин. Да, у парней красивая и яркая борьба, а вот у нас – более эмоциональная. Сегодня были полные трибуны. Это говорит о том, что Континентальная лига набирает обороты. Людям нравится смотреть дзюдо, и это классно».

В каждой встрече команды шли буквально «ноздря в ноздрю», и часто судьба путевки в следующий круг решалась при равном счете в пятой встрече. В итоге до финального блока и битвы за «золото» у мужчин добрались «Урал-Западная Сибирь» и «Турбостроитель», а у женщин – «Конар» и «УЗС». Третью ступень пьедестала поделили два представителя Северного Кавказа «Ахмат» и «Локомотив», а также «Турбостроитель» и «Родина» у представительниц прекрасного пола.

«За три года проект набрал обороты, сегодня был солд-аут, и это радует, – заметил Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев. – Наверное, пора искать площадку, которая могла бы вместить еще больше любителей дзюдо. Сегодня посмотреть на соревнования пришли ребята из других видов спорта: хоккея, смешанных единоборств».

Кульминацией дня стали два зрелищных финала, а первыми обладателя переходящего кубка Fonbet Континентальной лиги, организованной при поддержке бренда «Clinch», определили спортсменки. Счет классной задней подножкой открыла легионер екатеринбургского клуба Адиясурен Амарсайхан (свыше 70 кг) из Монголии. При равном счете после победы Татьяны Цыганковой (до 52 кг) на татами вышла Ирина Зуева (до 57 кг) и исполнила самый красивый бросок не только турнира, но и всего отечественного сезона: подсечкой под обе ноги уложила на лопатки Наталью Ёлкину. Победную точку в противостоянии в партере удушающим приемом поставила Александра Балабанова (до 63 кг).

«Настрой у нас был сегодня самый боевой, – призналась Ирина Зуева. – Перед вылетом из Челябинска встречались с дирекцией клуба: руководители зарядили нас так, что ехали за «золотом». Здорово, что у нас все получилось. Командные турниры крайне эмоциональны, отсюда и столько радости от победы. Атмосфера чем-то даже напомнила турнир «Большой шлем» в Токио. А вот организация у нас даже лучше.

С соперницей по финалу уже много раз боролась, хорошо ее знаю. Просто в определенный момент почувствовала, что могу сделать бросок. То, что она выше меня, дискомфорта не доставляет. Куда больше сложностей – от разницы в стойке – с левшами мне сложнее, но буду над этим работать».

Не менее увлекательным выдался и мужской финал. Учитывая прошлогодний результат, петербуржцы были явно настроены взять реванш у уральцев, и этот напор был заметен в каждом движении и атаке. Первое очко «Турбостроителю» на шестой минуте «голден скор» принесла «спина с колен» Курбана Кудиева (до 81 кг), после чего удвоить преимущество удалось Егору Андони (до 90 кг), исполнившему подсечку изнутри. Вернул интригу противостоянию Валерий Ендовицкий, взявший верх над «заклятым другом» Артёмом Золотухиным (свыше 90 кг), а вот сравнять счет клуб «Урал-Западная Сибирь» уже не смог: Иван Черных заманил Мурада Чопанова (до 66 кг) на «свою» территорию – в «голден скор», где победное очко петербуржцам принес эталонный «сэой-отоши».

«У нас очень сплоченная команда, – подвел итог чемпион мира Арман Адамян. – Буквально месяц назад мы выиграли командный чемпионат России и вдохновились той победой: готовились в позитивных эмоциях, настроились и показали хорошую борьбу, свой дух. Все клубы – очень сильные, крепкие. Но победить удалось именно нам. Скорее всего, мы больше всех этого хотели.

Классно, когда трибуны заполнены, люди следят за интригой, когда вокруг борьбы ажиотаж. Это толкает вперед, и хочется побеждать. Уверен, что нет предела совершенству, и наша федерации будет делать Лигу все лучше и лучше».

Специальных наград от компании Fonbet «Герой дня» и «Иппон дня» по итогам финала Континентальной лиги удостоены Татьяна Цыганкова и Валерий Ендовицкий, а также Ирина Зуева и Иван Черных соответственно. «Приз зрительских симпатий» от бренда LEV достался гречанке Елизавет Тельциду, выступающей за «Урал-Западную Сибирь» и Тимуру Арбузову из «Локомотива», а участниками самой зрелищной схватки стали Тамерлан Башаев из «Ахмата» и Арман Адамян из «Турбостроителя», а также Александра Балабанова и Милена Хилова из «Родины».

«Даже боюсь представить, насколько ярким будет четвертый финал, – отметил чемпион мира Инал Тасоев. – Организация действительно очень классная, трибуны полные, это очень круто. Хочется, чтобы на наших соревнованиях всегда было как можно больше людей. Сегодня очень эмоциональные схватки были. Взять хотя бы встречу моих друзей Тамерлана и Армана. Оба мои друзья, за кого болеть? Я болел за «Турбостроитель». Заставили понервничать, но это тоже хорошо. Нужно же как-то эмоции выплескивать».

Важно отметить, что по итогам Fonbet Континентальной лиги дзюдо право представить нашу страну на европейском татами получили «Урал-Западная Сибирь», «Турбостроитель», «Конар» и «Локомотив».