FONBET снова попал в рейтинги лучших работодателей по версии РБК и Forbes

11 ноября в рамках HR-форума были представлены результаты Рейтинга работодателей 2025 года. В исследовании приняли участие 381 российских компаний, в которых работает 3,9 млн сотрудников.

Методология рейтинга учитывает более 40 показателей, распределенных по следующим группам: сотрудники и условия труда, социальная ответственность, эффективность бизнеса и инновационное развитие, деловая репутация компании, а также мнения сотрудников.

FONBET вошел в число победителей рейтинга, расположившись во II группе наряду с такими компаниями, как 2ГИС, hh, VK, RWB (Wildberries & Russ), Лемана ПРО и X5 Tech.

Амбассадор FONBET Александр Овечкин

Представил ежегодный рейтинг лучших работодателей России и российский Forbes. Компания FONBET второй год подряд попала в итоговый список из 205 работодателей.

С 2022 года методология исследования включает большой набор метрик, объединенных в три группы: «Сотрудники и общество» (S), «Экология» (E) и «Корпоративное управление» (G). В результате оценки участников распределяются по четырем категориям: платина, золото, серебро или бронза.

В этом году FONBET стал одним из 35 «бронзовых» работодателей наряду с такими компаниями, как «Сбертех», Flowwow и «Орматек». Компания получила «бронзу» за экологию, а также удостоилась «серебра» в категориях «сотрудники и общество» и «корпоративное управление».