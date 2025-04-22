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22 апреля 14:23ГлавнаяНовости

FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина

Посвящение финалу погони россиянина за рекордом Гретцки
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БК FONBET
Источник: пресс-служба БК FONBET

Реконструкция посвящена финалу Великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. 

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Хоккейная коробка располагается на улице Флотской, где юный Овечкин начинал свой спортивный путь. На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Ови к Вечному рекорду.

Сейчас площадка доступна для всех горожан. Торжественная церемония открытия пройдет летом, когда главный снайпер НХЛ вернется в Москву.

Площадка Овечкина
Источник: пресс-служба БК FONBET
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