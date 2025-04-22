FONBET реконструировал хоккейную коробку в родном районе Овечкина

Реконструкция посвящена финалу Великой погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Хоккейная коробка располагается на улице Флотской, где юный Овечкин начинал свой спортивный путь. На месте старой площадки заменены борта, а также покрытие, которое теперь украшено масштабным артом с изображением российского хоккеиста. Рядом с площадкой были отремонтированы трибуны и информационный стенд, где показан путь Ови к Вечному рекорду.

Сейчас площадка доступна для всех горожан. Торжественная церемония открытия пройдет летом, когда главный снайпер НХЛ вернется в Москву.