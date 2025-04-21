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21 апреля 14:54ГлавнаяНовости

Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025

Торжественная церемония награждения прошла в пятницу в Москве
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба БК FONBET
Источник: пресс-служба БК FONBET

Социальный проект «Вызов» был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России. В рамках проекта  в столице построили десять площадок для занятий адаптивным спортом. В 2025 планируется расширить проект до федерального уровня: ожидается, что к началу лета аналогичные площадки появятся в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

Еще одну награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» забрал проект «День московского спорта» от департамента спорта города Москвы. Компания FONBET выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу Рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

Премия СБК была проведена в восьмой  раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.

Ранее по теме:ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли Старорусскому дому социальной заботы в рамках проекта «Города Героев»

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