Проект «Вызов» — победитель номинации «Социальное событие года» на премии СБК 2025

Социальный проект «Вызов» был реализован благотворительной программой ДоброFON компании FONBET при поддержке Паралимпийского комитета России. В рамках проекта в столице построили десять площадок для занятий адаптивным спортом. В 2025 планируется расширить проект до федерального уровня: ожидается, что к началу лета аналогичные площадки появятся в Рязани, Туле, Челябинске, Магнитогорске и Курске.

Еще одну награду в номинации «Спортивно-массовое мероприятие года» забрал проект «День московского спорта» от департамента спорта города Москвы. Компания FONBET выступила партнером массового турнира по настольному теннису, который попал в Книгу Рекордов России за одновременную игру на 130 столах.

Премия СБК была проведена в восьмой раз и объединила профессионалов спортивного бизнеса: строительства, управления, технологий и инноваций.