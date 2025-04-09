ДоброFON и благотворительный фонд «Память поколений» помогли Старорусскому дому социальной заботы в рамках проекта «Города Героев»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Старая Русса – четвёртый город на карте «Городов Героев».

ОАУСО «Старорусский дом социальной заботы» получил новое оборудование на общую сумму более 1 млн рублей. Теперь в учреждении появились несколько тренажеров, медицинские кровати и подъемники разных видов – для маломобильных подопечных дома.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 17 апреля. В ней приняли участие: заместитель директора ГОАУ Новгородского областного центра «Семья» Татьяна Зарницкая, заместитель главы Старорусского муниципального района Татьяна Матюшкина, директор «Старорусского дома социальной заботы» Валентина Михеева, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

Татьяна Зарницкая, заместитель директора ГОАУ Новгородского областного центра «Семья», рассказала, что часть оборудования, которое получил «Старорусский дом социальной заботы», ранее ни в одном социальном учреждении региона не было: электрические кровати с системой позиционирования, гусеничный лестничный подъемник и тренажер для обучения ходьбе – эксклюзив для социальных стационаров Новгородской области.

Татьяна Матюшкина, заместитель главы Старорусского муниципального района, поблагодарила за поддержку: «Выражаем огромную благодарность фонду «Память поколений» и благотворительной программе ДоброFON за предоставленное реабилитационное оборудование для жителей нашего Дома социальной заботы в д. Буреги».

«Старорусский дом социальной заботы» работает уже более 25 лет. В доме-интернате открыто два структурных подразделения для постоянного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постороннем уходе – отделение «Активное долголетие» и отделение «Милосердие».

«Новое реабилитационное оборудование предназначено для отделения «Милосердие». Там проживает 60 человек. Часть из них почти обездвижены – транспортировка таких наших подопечных очень затруднительна, особенно учитывая, что большинство помощников по уходу – женщины. Но благодаря новым подъемникам эта проблема будет полностью решена – сиделкам будет проще работать, а проживающие будут безопаснее и комфортнее передвигаться!», – рассказала о некоторых плюсах нового оборудования директор «Старорусского дома социальной заботы» Валентина Михеева.

Помощь в Старой Руссе – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь региону – с 2016 года 39 ветеранов из Новгородской области получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму 2,7 млн рублей.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«Меньше месяца остаётся до большого праздника – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В честь этого знакового события для нашей страны на протяжении 2025-го года благотворительная программа ДоброFON компании FONBET совместно с благотворительным фондом «Память поколений» поможет социальным учреждениям и будет заниматься обустройством объектов городской инфраструктуры в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести. Мы с гордостью можем заявить, что ещё один город воинской славы получил необходимую помощь в рамках нашего социально-значимого проекта «Города Героев». Для Старорусского дома социальной заботы было закуплено необходимое оборудование, которое, надеемся, поможет решить актуальные проблемы учреждения».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Старая Русса – четвёртый город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в доме милосердия «Надежда» в Орске, саратовском доме-интернате для престарелых и инвалидов и в ПНИ в Калаче-на-Дону. Также планируется оказать помощь в Сызрани, Старом Осколе, Зеленодольске, Великих Луках и других городах воинской славы и трудовой доблести.