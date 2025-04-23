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23 апреля 15:02ГлавнаяНовости

Клиенты PARI считают, что «Интер» победит «Милан» в борьбе за выход в финал Кубка Италии

Новый эпизод легендарного дерби
Валентин Васильев

23 апреля фанатов итальянского футбола ждет очередное Дерби делла Мадоннина между «Интером» и «Миланом». Команды сойдутся в ответном противостоянии полуфинала Кубка Италии. Первый матч завершился со счетом 1:1. Поединок состоится на стадионе «Сан-Сиро», где в этот раз номинальными хозяевами будут «нерадзурри». Матч начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитом «Интер». Поставить на победу подопечных Симоне Индзаги можно с котировкой 2.10, что соответствует примерно 46% вероятности. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.75 (около 26%). На ничейный исход аналитики дают котировку 3.50 (порядка 28%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе команды Индзаги. На победу «Интера» приходится 93% от общего оборота пари на исход встречи в основное время, около 3% сделано на успех «Милана» и менее 4% — на ничью.   

На выход в финал «Интера» аналитики дают котировку 1.60. Вероятность того, что дальше пройдет «Милан», оценивается коэффициентом 2.35. Ставка на исход, при котором результат двухматчевого противостояния определится в дополнительное время, доступна за 5.50. Коэффициент на то, что команды дойдут до серии пенальти, составляет 5.70

Если говорить о распределении ставок на проход в финал, то здесь соотношение 97% на 3% в пользу «Интера».

Аналитики полагают, что матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.23. На минимум три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.80. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито максимум два гола, составляет 2.05. Вероятность того, что зрители в основное время увидят сразу четыре забитых мяча и более, оценивается котировкой 2.80. Ставка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.67. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.20

«Милан» и «Интер» уже четыре раза встречались друг с другом по ходу текущего сезона. Во всех предыдущих матчах забивалось минимум по два мяча, причем обязательно отличались обе команды. Поставить на то, что подопечные Индзаги в грядущем матче забьют минимум дважды, можно с котировкой 1.95. Коэффициент на индивидуальный тотал «Интера» больше 2.5 составляет 4.10. Вероятность того, что один из голов будет на счету Хакана Чалханоглу, который забил в первом полуфинальном матче, оценивается котировкой 4.00

Поставить на то, что «Милан» хотя бы раз огорчит хозяев поля, можно с котировкой 1.37. Ставка на два гола от подопечных Сержиу Консейсау доступна за 1.95. Коэффициент на гол Тиджани Рейндерса, который сейчас является лучшим бомбардиром «Милана», составляет 6.50

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 200 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, включая пари на «Милан» с форой (+1) за 1.40. Общий коэффициент экспресса составил 10.05.  

Наиболее вероятным счетом матча является результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Коэффициент 9.00 аналитики дают на победу «Интера» со счетом 2:1. Успех «Милана» со счетом 1:0 можно взять за 12.00 

Ранее в Кубке Италии «Интер» обыграл «Удинезе» и «Лацио» с одинаковым счетом 2:0. «Милан» же прошел «Сассуоло» (6:1) и «Рому» (3:1). В другом полуфинальном поединке встретятся «Болонья» и «Эмполи». В первой игре этих команд «Болонья» разгромила своего соперника со счетом 3:0. 

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