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11 июля 19:31ГлавнаяНовости

Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet

Самая титулованная пловчиха России и шестикратная чемпионка мира пополнила состав «команды первых»

Начало сотрудничества с Ефимовой было представлено видеороликом, отражающим энергию и стиль спортсменки,  и демонстрирующим ее стремление быть первой не только в бассейне, но и за его пределами.  

Сюжет ролика развивается динамично: Ефимова появляется в кадре в деловом костюме и проходит по офису «команды первых» – хоккеиста Овечкина, марафонца Неделина,  футболистов Пиняева и Акинфеева. По мере развития сюжета образ бизнес-леди сменяется плавательным костюмом,а  завершается ролик сценой, в которой Ефимова преодолевает дистанцию бассейна и садится за стол босса.  

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