Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet

Начало сотрудничества с Ефимовой было представлено видеороликом, отражающим энергию и стиль спортсменки, и демонстрирующим ее стремление быть первой не только в бассейне, но и за его пределами.

Сюжет ролика развивается динамично: Ефимова появляется в кадре в деловом костюме и проходит по офису «команды первых» – хоккеиста Овечкина, марафонца Неделина, футболистов Пиняева и Акинфеева. По мере развития сюжета образ бизнес-леди сменяется плавательным костюмом,а завершается ролик сценой, в которой Ефимова преодолевает дистанцию бассейна и садится за стол босса.