PARI: «Ювентус» расквитается с «Миланом» за поражение в Суперкубке Италии

18 января фанатов итальянского футбола ждет большой матч с участием двух грандов. В 21-м туре «Серии А» сойдутся «Милан» и «Ювентус». Поединок состоится на стадионе «Альянц Стадиум» в Турине и начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

За день до матча букмекеры считают фаворитом хозяев. Поставить на победу подопечных Тьяго Мотты можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 43% вероятности. Успех «Милана» оценивается коэффициентом 3.45 (около 28%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.25 (порядка 29%).

Клиенты PARI, наоборот, больше верят в победу «Милана». На этот результат приходится около 71% от общего оборота пари на три варианта исхода матча, 20% — на победу «Ювентуса», и только 9% — на ничью.

«Ювентус» и «Милан» уже встречались друг с другом в начале года в рамках полуфинала Суперкубка Италии в Эр-Рияде. Тогда россонери победили со счетом 2:1. Вероятность того, что в грядущем очном поединке команды вновь забьют минимум трижды, оценивается коэффициентом 2.15. Поставить на то, что зрители увидят четыре гола, можно с коэффициентом 3.20. На два и меньше забитых мяча в поединке аналитики дают коэффициент 2.90.

В четырех последних матчах у «Милана» восемь забитых мячей — в среднем два за игру. Поставить на то, что подопечные Консейсау вновь отличаться минимум дважды, можно с котировкой 3.40. На хотя бы один гол от россонери аналитики дают 1.48. «Ювентус» также более десяти матчей к ряду не уходил с поля без забитого мяча. Коэффициент на индивидуальный тотал голов хозяев больше 1.5 составляет 2.30, а на тотал больше 2.5 — 5.30.

Однако до Суперкубка «Милан» и «Ювентус» дважды завершали очные встречи со счетом 0:0. Поставить на то, что хозяева в субботнем матче не забьют, можно с котировкой 3.45. Аналогичная ставка для гостей доступна за 2.55. Котировка на исход, при котором команды обменяются забитыми голами, составляет 1.90. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 1.85.

Наиболее вероятным счетом матча является нулевая ничья 0:0. Это событие доступно в линии PARI за 6.50. Результативную ничью 1:1 можно взять за 7.00. Победа «Ювентуса» со счетом 1:0 доступна за 7.50. Коэффициент на счет 1:0 в пользу «Милана» составляет 9.50.

«Милан» и «Ювентус» отстали от лидирующего «Наполи» более чем на десять очков. И теперь оба клуба, по оценкам аналитиков, практически лишились шансов на чемпионство. Вероятность того, что «Ювентус» сможет попасть в топ-4 и получит путевку в Лигу чемпионов, оценивается котировкой 2.40. Коэффициент на проход «Милана» в четверку лучших составляет 3.60.