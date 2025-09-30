Пользователь PARI поставил 2 300 000 рублей на «Реал» в матче с «Кайратом»

30 сентября «Кайрат» сыграет с мадридским «Реалом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдет на стадионе «Орталык» в Алматы и начнется в 19:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI практически не сомневаются в победе гостей. Ставки на победу «Реала» принимаются по коэффициенту 1.09, что соответствует 89% вероятности. Поставить на сенсацию от «Кайрата» можно с коэффициентом 29.00, ничья идет за 12.00. Эти котировки выражают вероятности 3% и 8%.

Практически все клиенты PARI ставят на успех мадридского коллектива. 98% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Реала». Один из клиентов поставил на мадридцев 2 300 000 рублей в составе экспресса из четырех футбольных матчей с суммарным коэффициентом 2.10. Если все четыре ставки сыграют, выплата игроку составит 4 830 000 рублей.

Букмекеры ждут не меньше четырех голов в предстоящей встрече. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.72, а на тотал меньше 3.5 — с коэффициентом 2.15. При этом аналитики считают, что забьет только «Реал», и предлагают поставить на это за 1.65. Если же соперники обменяются голами, сыграет ставка за 2.35.

«Кайрат» дебютировал в Лиге чемпионов в выездном матче с лиссабонским «Спортингом», уступив со счетом 1:4. Черно-желтые считаются главными аутсайдерами турнира — их победа котируется за 1000.00.

«Реал» же, напротив, входит в пятерку фаворитов с коэффициентом 9.00. В первом матче общего этапа «галактикос» обыграли «Марсель» со счетом 2:1. На то, что мадридцы войдут в топ-3 по итогам общего этапа, предлагают котировку 2.90.