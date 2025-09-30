Ведомости
Кайрат - Реал Мадрид, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Таких дорогих футбольных гостей в Казахстане еще не было!
Валентин Васильев

Такого бешеного футбольного ажиотажа Алма-Ата и весь Казахстан еще не переживали. Первый в истории домашний матч «Кайрата» в групповом турнире Лиги чемпионов совпал с приездом в город легендарного мадридского «Реала». Заглянем в линии крупнейших легальных букмекеров в поиске интересных вариантов для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан) 

30.09.2025, Вт

19:45 МСК

«Реал» (Мадрид, Испания)

П1 - 20.00

Х - 10.00

П2 - 1.14

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 2-й тур 

Стадион: «Центральный»    (Алма-Ата, Казахстан)

Главный судья: Марко Гуида (Италия)

Форма команд

Свернуть

Ранее соперники не встречались.

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Кайрат»0000-0
«Реал»0000-0

Последние пять матчей «Кайрата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.09.2025«Кайрат»

3:1

«Женис»

Премьер-лига Казахстана

18.09.2025«Спортинг»

4:1

«Кайрат»

Лига чемпионов

14.09.2025«Кайрат»

1:0

«Актобе»

Премьер-лига Казахстана

31.08.2025«Окжетпес»

0:1

«Кайрат»

Премьер-лига Казахстана

26.08.2025«Кайрат»

0:0, пен. 3:2

«Селтик»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Атлетико»

5:2

«Реал»

Ла Лига

23.09.2025«Леванте»

1:4

«Реал»

Ла Лига

20.09.2025«Реал»

2:0

«Эспаньол»

Ла Лига

16.09.2025«Реал»

2:1

«Марсель»

Лига чемпионов

13.09.2025«Реал Сосьедад»

1:2

«Реал»

Ла Лига

Место в турнирной таблице

Свернуть

После первого тура 14 команд, включая «Реал», набрали по три очка. У «Кайрата» в главной графе таблицы пока ноль.

КомандаИВНПМО
1. Айнтрахт11005-13
2. ПСЖ11004-03
3. Брюгге11004-13
4. Спортинг11004-13
5. Юнион11003-13
6. Бавария11003-13
7. Арсенал11002-03
8. Интер11002-03
9. Манчестер Сити11002-03
10. Карабах11003-23
11. Ливерпуль11003-23
12. Барселона11002-13
13. Реал Мадрид11002-13
14. Тоттенхэм11001-03
15. Боруссия Д10104-41
16. Ювентус10104-41
17. Буде-Глимт10102-21
18. Байер10102-21
19. Славия Прага10102-21
20. Копенгаген10102-21
21. Олимпиакос10100-01
22. Пафос10100-01
23. Атлетико10012-30
24. Бенфика10012-30
25. Марсель10011:20
26. Ньюкасл10011-20
27. Вильярреал10000-10
28. Челси10011-30
29. ПСВ10011-30
30. Атлетик10020-20
31. Наполи10010-20
32. Аякс10010-20
33. Кайрат10011-40
34. Монако10011-40
35. Галатасарай10011-50
36. Аталанта10010-40

Прогноз на матч

Свернуть

«Кайрат» преодолел четыре раунда на пути к Общему этапу Лиги чемпионов, но такого класса соперники ему еще никогда не встречались. Поэтому аналитики букмекерских контор даже мысли не допускают о каком-то ином исходе встречи, кроме победы гостей. А вот размер ее будет зависеть от многих факторов, и прежде всего - наполнении стартового состава и настроя фаворита. В прошлом испанские гранды часто страдали от недооценки соперников на постсоветском пространстве. На этот раз избежать ее мадридцам будет особенно сложно - ведь играть предстоит против главного аутсайдера групповой стадии, для Испании - команды-ноунейма.

Понятно, что со стороны хозяев мотивация будет запредельной. У большинства подопечных Рафаэля Уразбахтина таких статусных игр еще не было, и будут ли в будущем - неизвестно.  Разница в настрое может отразиться на результате встречи, но вряд ли кардинальным образом. Звезды Алонсо постараются выиграть в экономи-режиме. Поддержка битком забитого стадиона должна помочь хозяевам уступить не крупно. Рискнем предположить, что общее количество голов в Алма-Ате не превысит три. 

