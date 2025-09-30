Кайрат - Реал Мадрид, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Кайрат» преодолел четыре раунда на пути к Общему этапу Лиги чемпионов, но такого класса соперники ему еще никогда не встречались. Поэтому аналитики букмекерских контор даже мысли не допускают о каком-то ином исходе встречи, кроме победы гостей. А вот размер ее будет зависеть от многих факторов, и прежде всего - наполнении стартового состава и настроя фаворита. В прошлом испанские гранды часто страдали от недооценки соперников на постсоветском пространстве. На этот раз избежать ее мадридцам будет особенно сложно - ведь играть предстоит против главного аутсайдера групповой стадии, для Испании - команды-ноунейма.

Понятно, что со стороны хозяев мотивация будет запредельной. У большинства подопечных Рафаэля Уразбахтина таких статусных игр еще не было, и будут ли в будущем - неизвестно. Разница в настрое может отразиться на результате встречи, но вряд ли кардинальным образом. Звезды Алонсо постараются выиграть в экономи-режиме. Поддержка битком забитого стадиона должна помочь хозяевам уступить не крупно. Рискнем предположить, что общее количество голов в Алма-Ате не превысит три.