Кайрат - Реал Мадрид, 30 сентября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Такого бешеного футбольного ажиотажа Алма-Ата и весь Казахстан еще не переживали. Первый в истории домашний матч «Кайрата» в групповом турнире Лиги чемпионов совпал с приездом в город легендарного мадридского «Реала». Заглянем в линии крупнейших легальных букмекеров в поиске интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Кайрат» (Алма-Ата, Казахстан)
30.09.2025, Вт
19:45 МСК
«Реал» (Мадрид, Испания)
|П1 - 20.00
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 2-й тур
Стадион: «Центральный» (Алма-Ата, Казахстан)
Главный судья: Марко Гуида (Италия)
Ранее соперники не встречались.
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Кайрат»
|0
|0
|0
|0-0
|«Реал»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Кайрата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.09.2025
|«Кайрат»
3:1
«Женис»
Премьер-лига Казахстана
|18.09.2025
|«Спортинг»
4:1
«Кайрат»
Лига чемпионов
|14.09.2025
|«Кайрат»
1:0
«Актобе»
Премьер-лига Казахстана
|31.08.2025
|«Окжетпес»
0:1
«Кайрат»
Премьер-лига Казахстана
|26.08.2025
|«Кайрат»
0:0, пен. 3:2
«Селтик»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Атлетико»
5:2
«Реал»
Ла Лига
|23.09.2025
|«Леванте»
1:4
«Реал»
Ла Лига
|20.09.2025
|«Реал»
2:0
«Эспаньол»
Ла Лига
|16.09.2025
|«Реал»
2:1
«Марсель»
Лига чемпионов
|13.09.2025
|«Реал Сосьедад»
1:2
«Реал»
Ла Лига
После первого тура 14 команд, включая «Реал», набрали по три очка. У «Кайрата» в главной графе таблицы пока ноль.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Айнтрахт
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|2. ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|3. Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|4. Спортинг
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|5. Юнион
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|6. Бавария
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|7. Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|8. Интер
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|9. Манчестер Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|10. Карабах
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|11. Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|12. Барселона
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|13. Реал Мадрид
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|14. Тоттенхэм
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|16. Ювентус
|1
|0
|1
|0
|4-4
|1
|17. Буде-Глимт
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|18. Байер
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|19. Славия Прага
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|20. Копенгаген
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|21. Олимпиакос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. Пафос
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Атлетико
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|24. Бенфика
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|25. Марсель
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26. Ньюкасл
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Вильярреал
|1
|0
|0
|0
|0-1
|0
|28. Челси
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|29. ПСВ
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|30. Атлетик
|1
|0
|0
|2
|0-2
|0
|31. Наполи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|32. Аякс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|33. Кайрат
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|34. Монако
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|35. Галатасарай
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|36. Аталанта
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
«Кайрат» преодолел четыре раунда на пути к Общему этапу Лиги чемпионов, но такого класса соперники ему еще никогда не встречались. Поэтому аналитики букмекерских контор даже мысли не допускают о каком-то ином исходе встречи, кроме победы гостей. А вот размер ее будет зависеть от многих факторов, и прежде всего - наполнении стартового состава и настроя фаворита. В прошлом испанские гранды часто страдали от недооценки соперников на постсоветском пространстве. На этот раз избежать ее мадридцам будет особенно сложно - ведь играть предстоит против главного аутсайдера групповой стадии, для Испании - команды-ноунейма.
Понятно, что со стороны хозяев мотивация будет запредельной. У большинства подопечных Рафаэля Уразбахтина таких статусных игр еще не было, и будут ли в будущем - неизвестно. Разница в настрое может отразиться на результате встречи, но вряд ли кардинальным образом. Звезды Алонсо постараются выиграть в экономи-режиме. Поддержка битком забитого стадиона должна помочь хозяевам уступить не крупно. Рискнем предположить, что общее количество голов в Алма-Ате не превысит три.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире игру в Алма-Ате покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Кайрат»: Жоау Паулу, Сантана, Заруцкий, Анарбеков (все - травмы)
«Реал»: Менди, Александер-Арнольд, Рюдигер, Карвахаль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Кайрат» - «Селтик»:
|Позиция
|«Кайрат»
|«Реал»
|Позиция
|Вратарь
|82. Кальмурза
|1. Куртуа
|Вратарь
|Защитник
|20. Тапалов
|6. Камавинга
|Защитник
|Защитник
|14. Мартынович
|3. Милитао
|Защитник
|Защитник
|80. Сорокин
|24. Хюйсен
|Защитник
|Защитник
|3. Мата
|18. Каррерас
|Защитник
|Полузащитник
|15. Арад
|8. Вальверде
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Глэйзер
|14. Тчуамени
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Зария
|20. Гарсия
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Жоржиньо
|5. Беллингем
|Полузащитник
|Нападающий
|26. Эдмилсон
|7. Винисиус
|Нападающий
|Нападающий
|55. Громыко
|10. Мбаппе
|Нападающий
|Главный тренер
|Рафаэль Уразбахтин
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
«БЕТСИТИ» принимает ставки на успех чемпиона Казахстана в соотношении 20 к 1! Коэффициент на ничью в два раза меньше. А вот котировка на гостей предсказуемо скромная - 1.14. Двойной шанс в пользу «Реала» идет вообще за 1.01.
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является победа гостей со счетом 3:0. Этот вариант котируется за 6.20.
Коэффициент 3.40 на тотал больше 2.5 говорит сам за себя. Аналитики ждут обилия голов в Алма-Ате.
Помимо «Спортинга» и «Реала» жребий определил в соперники «Кайрату» «Пафос», «Интер», «Копенгаген», «Олимпиакос», «Брюгге» и «Арсенал».