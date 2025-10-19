Клиенты PARI уверены в домашней победе «КАМАЗа» над «Родиной»

19 октября в 15-м туре Лиги PARI «КАМАЗ» примет «Родину». Матч тура PARI начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «КАМАЗ». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают, что у «Родины» больше шансов на успех. Коэффициент на победу московской команды — 2.15, что соответствует почти 43% вероятности. Ничья оценивается в 2.95 (около 31%). Шансы «КАМАЗа» набрать три очка равны 3.55 (26%).

Клиенты PARI, наоборот, уверены, что «КАМАЗ» одержит победу в родных стенах. На команду из Набережных Челнов приходится почти 88% от общего объема ставок на исход матча. На ничью сделано 3%. Доля «Родины» составляет 9%.

Аналитики PARI уверены, что счет в матче точно будет открыт. Коэффициент на ТБ 1.5 составляет 1.50, а ТБ 2 доступен за 1.82. ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.40, обратный исход доступен за 1.50. Шанс того, что обе команды забьют, аналитики оценивают в 2.07. Коэффициент на обратный исход составляет 1.67. Поставить на то, что в матче забьет только одна команда, можно за 2.20. Привлекательной выглядит ставка на то, что первый гол забьет «Родина», по коэффициенту 1.85.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на победу «КАМАЗа» со счетом 1:0 можно по коэффициенту 8.50. Успех «Родины» 1:0 котируется за 6.50. Ничья 1:1 доступна по ставке 6.50. Коэффициент на победу «Родины» со счетом 2:0 составляет 9.50. Безголевую ничью в матче можно взять за 6.00.

«КАМАЗ» и «Родина» к 15-му туру Лиги PARI имеют по 23 очка и занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице соответственно. В последних шести матчах московская команда выглядела более уверенной — четыре победы, одна ничья и одно поражение. «КАМАЗ» выступал хуже — одна победа, три ничьих и два поражения. Однако команда из Татарстана в этом сезоне продолжает уверенно выступать в домашних матчах и за четырнадцать туров имеет лишь одно поражение в родных стенах. А вот «Родина», наоборот, на выезде чаще играет вничью или проигрывает.