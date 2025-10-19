Ведомости
Клиенты PARI уверены в домашней победе «КАМАЗа» над «Родиной»

У экспертов другое мнение насчет фаворита
Валентин Васильев

19 октября в 15-м туре Лиги PARI «КАМАЗ» примет «Родину». Матч тура PARI начнется в 17:00 по московскому времени на стадионе «КАМАЗ». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках на игру.

Аналитики PARI считают, что у «Родины» больше шансов на успех. Коэффициент на победу московской команды — 2.15, что соответствует почти 43% вероятности. Ничья оценивается в 2.95 (около 31%). Шансы «КАМАЗа» набрать три очка равны 3.55 (26%).

Клиенты PARI, наоборот, уверены, что «КАМАЗ» одержит победу в родных стенах. На команду из Набережных Челнов приходится почти 88% от общего объема ставок на исход матча. На ничью сделано 3%. Доля «Родины» составляет 9%.

Аналитики PARI уверены, что счет в матче точно будет открыт. Коэффициент на ТБ 1.5 составляет 1.50, а ТБ 2 доступен за 1.82. ТБ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.40, обратный исход доступен за 1.50. Шанс того, что обе команды забьют, аналитики оценивают в 2.07. Коэффициент на обратный исход составляет 1.67. Поставить на то, что в матче забьет только одна команда, можно за 2.20. Привлекательной выглядит ставка на то, что первый гол забьет «Родина», по коэффициенту 1.85.

В отдельной линии PARI предлагает своим клиентам назвать точный счёт встречи. Поставить на победу «КАМАЗа» со счетом 1:0 можно по коэффициенту 8.50. Успех «Родины» 1:0 котируется за 6.50. Ничья 1:1 доступна по ставке 6.50. Коэффициент на победу «Родины» со счетом 2:0 составляет 9.50. Безголевую ничью в матче можно взять за 6.00.

«КАМАЗ» и «Родина» к 15-му туру Лиги PARI имеют по 23 очка и занимают шестое и седьмое место в турнирной таблице соответственно. В последних шести матчах московская команда выглядела более уверенной — четыре победы, одна ничья и одно поражение. «КАМАЗ» выступал хуже — одна победа, три ничьих и два поражения. Однако команда из Татарстана в этом сезоне продолжает уверенно выступать в домашних матчах и за четырнадцать туров имеет лишь одно поражение в родных стенах. А вот «Родина», наоборот, на выезде чаще играет вничью или проигрывает. 

Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Клиенты PARI ждут победы «Реала» над «Фенербахче» в Евролиге
Новости
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Северсталь» в матче КХЛ с «Динамо»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»
Новости
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Клиенты PARI: «Интер» победит «Фиорентину» в матче Серии А
Новости
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Клиенты PARI: «Металлург» победит «Ак Барс» в матче лидеров Востока в КХЛ
Новости

