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13 января 17:36ГлавнаяНовости

Кубок мира по биатлону 2024/25, пятый этап: расписание, коэффициенты, общий зачет

Прошлый этап был богат на сюрпризы
Александр Бокулёв
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni
Йоханнес Бё. Источник: IBU / Christian Manzoni

В среду, 15 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования традиционно переезжают в рамках Германии — из Оберхофа в Рупольдинг.

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Расписание

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График пятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):

Среда, 15 января

Мужская индивидуальная гонка (20 км) — 16:10;

Четверг, 16 января

Женская индивидуальная гонка (15 км) — 16:10;

Пятница, 17 января

Мужская эстафета (4х7,5 км) — 16:20;

Суббота, 18 января

Женская эстафета (4х6 км) — 16:20;

Воскресенье, 19 января

Мужской масс-старт (15 км) — 14:30;

Женский масс-старт (12,5 км) — 17:00.

Общий зачет Кубка мира

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Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.

Мужчины

  1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 662 очков
  2. Стурла Легрейд (Норвегия) — 589
  3. Эмильен Жаклен (Франция) — 468
  4. Эрик Перро (Франция) — 449
  5. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 395

Женщины

  1. Франциска Пройс (Германия) — 599 очков
  2. Лу Жанмонно (Франция) — 483
  3. Эльвира Эберг (Швеция) — 440
  4. Жюлия Симон (Франция) — 375
  5. Суви Минккинен (Финляндия) — 372

Коэффициенты букмекеров

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Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки этапа в Рупольдинге. Представляем коэффициенты от компании PARI:

Мужчины

Кубок мира, 5 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
Йоханнес Бё2,70
Стурла Легрейд3,90
Себастьян Самуэльссон11,00
Эмильен Жаклен12,50
Томмазо Джакомель15,50
Мартин Понсилуома20,00
Яков Фак25,00

Женщины

Кубок мира, 5 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
Франциска Пройс4,90
Эльвира Эберг6,00
Жюлия Симон7,70
Жюстин Бреза-Буше8,10
Ханна Эберг10,00
Ингрид Тандревольд12,50
Доротея Вирер15,50

Прямые трансляции, где смотреть

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Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.

Расписание этапов Кубка мира

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Традиционно запланировано девять этапов, а также чемпионат мира, который в нынешнем сезоне пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

1. Контиолахти (Финляндия), 29 ноября — 8 декабря: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, спринты, масс-старты

2. Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря: эстафеты, спринты, гонки преследования

3. Анси (Франция), 19-22 декабря: спринты, гонки преследования, масс-старты

4. Оберхоф (Германия), 9-12 января: смешанная эстафета, сингл-микст, спринты, гонки преследования

5. Рупольдинг (Германия), 15-19 января: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты

6. Антхольц (Италия), 23-26 января: эстафеты, спринты, гонки преследования

Ленцерхайде (Швейцария), 12-23 февраля: все гонки

7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 6-9 марта: эстафеты, спринты, гонки преследования

8. Поклюка (Словения), 13-16 марта: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, масс-старты

9. Холменколлен (Норвегия), 21-23 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI
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