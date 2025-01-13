Кубок мира по биатлону 2024/25, пятый этап: расписание, коэффициенты, общий зачет

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В среду, 15 января, начнется пятый этап Кубка мира по биатлону сезона 2024/2025. Соревнования традиционно переезжают в рамках Германии — из Оберхофа в Рупольдинг.
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График пятого этапа Кубка мира по биатлону выглядит так (московское время):
Среда, 15 января
Мужская индивидуальная гонка (20 км) — 16:10;
Четверг, 16 января
Женская индивидуальная гонка (15 км) — 16:10;
Пятница, 17 января
Мужская эстафета (4х7,5 км) — 16:20;
Суббота, 18 января
Женская эстафета (4х6 км) — 16:20;
Воскресенье, 19 января
Мужской масс-старт (15 км) — 14:30;
Женский масс-старт (12,5 км) — 17:00.
Ниже представлены пять лучших биатлонистов в мужском и женском рейтингах по итогам четырех этапов.
Мужчины
Женщины
Российские букмекеры открыли линии на индивидуальные гонки этапа в Рупольдинге. Представляем коэффициенты от компании PARI:
Мужчины
|Кубок мира, 5 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
|Йоханнес Бё
|2,70
|Стурла Легрейд
|3,90
|Себастьян Самуэльссон
|11,00
|Эмильен Жаклен
|12,50
|Томмазо Джакомель
|15,50
|Мартин Понсилуома
|20,00
|Яков Фак
|25,00
Женщины
|Кубок мира, 5 этап. Индивидуальная гонка. Кто победит?
|Франциска Пройс
|4,90
|Эльвира Эберг
|6,00
|Жюлия Симон
|7,70
|Жюстин Бреза-Буше
|8,10
|Ханна Эберг
|10,00
|Ингрид Тандревольд
|12,50
|Доротея Вирер
|15,50
Эксклюзивными правами на показ Кубка мира по биатлону в России владеет «Okko». Прямые трансляции гонок входят в платную подписку.
Традиционно запланировано девять этапов, а также чемпионат мира, который в нынешнем сезоне пройдет в швейцарском Ленцерхайде.
1. Контиолахти (Финляндия), 29 ноября — 8 декабря: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, спринты, масс-старты
2. Хохфильцен (Австрия), 13-15 декабря: эстафеты, спринты, гонки преследования
3. Анси (Франция), 19-22 декабря: спринты, гонки преследования, масс-старты
4. Оберхоф (Германия), 9-12 января: смешанная эстафета, сингл-микст, спринты, гонки преследования
5. Рупольдинг (Германия), 15-19 января: эстафеты, индивидуальные гонки, масс-старты
6. Антхольц (Италия), 23-26 января: эстафеты, спринты, гонки преследования
Ленцерхайде (Швейцария), 12-23 февраля: все гонки
7. Нове-Место-на-Мораве (Чехия), 6-9 марта: эстафеты, спринты, гонки преследования
8. Поклюка (Словения), 13-16 марта: смешанная эстафета, сингл-микст, индивидуальные гонки, масс-старты
9. Холменколлен (Норвегия), 21-23 марта: спринты, гонки преследования, масс-старты
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