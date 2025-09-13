Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Краснодара» с «Акроном» в РПЛ

13 сентября состоится матч в рамках восьмого тура Российской Премьер-лиги между «Краснодаром» и тольяттинским «Акроном». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «быков». Коэффициент на итоговую победу команды Мурада Мусаева — 1.38, что составляет 69% вероятности. Триумф тольяттинцев котируется за 7.60 или 12%. Поставить на ничью можно за 5.10 — 19%.

Клиенты PARI верят в успех команды из Краснодара. На победу черно-зеленых приходится около 99% от общего оборота ставок на исход матча.

В последний раз «Краснодар» и «Акрон» играли друг с другом в апреле этого года, и тогда «быки» одержали «сухую» победу — 1:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в новом сезоне получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.62. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.30.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.90. Обратный вариант также котируется за 1.90. При этом поставить на точный счет 0:0 можно за 12.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах котируется за 1.50. При этом если краснодарцы выиграют оба тайма, сыграет ставка за 3.05. А коэффициент на то, что «Акрон» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 14.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 475 341 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий и включил в него пари на то, что «Краснодар» забьет один и больше голов, по котировке 1.14. Общий коэффициент экспресса — 2.21.

«Краснодар» после семи туров занимает в турнирной таблице чемпионата России первое место. В активе «быков» 16 очков. «Акрон» идет на 13-м месте. Подопечные Заура Тедеева смогли набрать шесть очков.

Поставить на чемпионство «Краснодара» по итогам всего сезона можно за 4.00. Шансы южан взять золото выше, чем у ЦСКА (5.00) и «Спартака» (9.00), но ниже, чем у «Зенита» (2.60). Триумф «Акрона» котируется за 2000.00.