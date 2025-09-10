Ведомости
Краснодар - Акрон, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Дзюба на месте, а Кордобы нет
Валентин Васильев

Субботний игровой день в Премьер-лиге завершит лидер сезона. «Краснодар» принимает «Акрон». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на российский футбол.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Краснодар»

13.09.2025, Сб

19:30 МСК

«Акрон» (Тольятти)

П1 - 1.35

Х - 5.00

П2 - 7.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур

Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Краснодар»2106-2
«Акрон»0122-6

Последние пять матчей «Краснодара»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Сочи»

2:4

«Краснодар»

Кубок России

24.08.2025«Крылья Советов»

0:6

«Краснодар»

РПЛ

17.08.2025«Краснодар»

5:1

«Сочи»

РПЛ

13.08.2025«Динамо» Москва

0:4

«Краснодар»

Кубок России

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.08.2025«Акрон»

0:2

«Балтика»

РПЛ

28.08.2025«Локомотив»

2:0

«Акрон»

РПЛ

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Акрон»

1:2

«Оренбург»

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

Турнирная таблица

В седьмом туре «Краснодар» сохранил первое место в таблице. Его гость идет по дистанции 13-м.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

«Краснодар» второй сезон подряд начал неважно, но быстро выправил ситуацию и к исходу лета возглавил турнирную таблицу.  После июльского поражения от «Крыльев Советов» чемпион одержал шесть подряд побед в двух турнирах, причем половина из них были крупными, а еще одна - с преимуществом в два мяча. Даже ничья с ЦСКА стратегически была более выгодна южанам, чем их сопернику, поскольку сохранила паритет на вершине таблицы. 

«Акрон», наоборот, подзабыл вкус побед. Если не считать выигрыш по пенальти у ЦСКА в Кубке, Дзюба и компания не празднуют успех с 27 июля. Занятно, что последняя победа тольяттинцев совпала по срокам с предыдущим поражением кубанцев. 

За 10 последних матчей «Акрон» только раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Четыре игры подряд он пропускает по два-три мяча. А «Краснодар» помногу забивает. При таких вводных нам кажется перспективным комбо: победа чемпиона при минимум трех голах в матче.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline могут следить за перипетиями встречи на официальном сайте компании.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Краснодар»: Кордоба (дисквалификация), Агкацев, Кривцов, Кобнан (все - травмы)

«Акрон»: Хосонов, Беншимол (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Акрон»:

Позиция«Краснодар»«Акрон»Позиция
Вратарь16. Корякин88. ГудиевВратарь
Защитник98. Петров19. БокоевЗащитник
Защитник4. Коста21. ФернандесЗащитник
Защитник3. Тормена24. НеделчаруЗащитник
Защитник20. Гонсалес77. СавичевЗащитник
Полузащитник6. Ленини15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник 53. Черников5. ДжурасовичПолузащитник 
Полузащитник10. Сперцян35. ДжаковацПолузащитник
Нападающий11. Батчи71. ПестряковПолузащитник
Нападающий7. Са91. БолдыревПолузащитник
Нападающий67. Мукаилов24. ДзюбаНападающий
Главный тренерМурад МусаевЗаур ТедеевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

БК Winline оценила вероятность успеха фаворита коэффициентом 1.35. Ничья в конторе в котируется за 5.00, а выигрыш гостей - за 7.40.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Краснодар» - «Акрон»?

Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу южан со счетом 2:0. При таком варианте Winline рассчитает сыгравшую ставку по коэффициенту 6.20.

Где бесплатно смотреть матч  «Краснодар» - «Акрон»?

При наличии аккаунта в Winline игры РПЛ можно бесплатно смотреть на платформе этой БК.

Где купить билет на матч  «Краснодар» - «Акрон»?

Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная цена - 700 рублей.

Будут ли играть Дзюба и Кордоба?

Лучший бомбардир чемпионов России Кордоба пропускает матч из-за дисквалификации. У Дзюбы противопоказаний к выходу на поле нет.

