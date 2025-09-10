Краснодар - Акрон, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Краснодар» второй сезон подряд начал неважно, но быстро выправил ситуацию и к исходу лета возглавил турнирную таблицу. После июльского поражения от «Крыльев Советов» чемпион одержал шесть подряд побед в двух турнирах, причем половина из них были крупными, а еще одна - с преимуществом в два мяча. Даже ничья с ЦСКА стратегически была более выгодна южанам, чем их сопернику, поскольку сохранила паритет на вершине таблицы.

«Акрон», наоборот, подзабыл вкус побед. Если не считать выигрыш по пенальти у ЦСКА в Кубке, Дзюба и компания не празднуют успех с 27 июля. Занятно, что последняя победа тольяттинцев совпала по срокам с предыдущим поражением кубанцев.

За 10 последних матчей «Акрон» только раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Четыре игры подряд он пропускает по два-три мяча. А «Краснодар» помногу забивает. При таких вводных нам кажется перспективным комбо: победа чемпиона при минимум трех голах в матче.