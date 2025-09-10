Краснодар - Акрон, 13 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Субботний игровой день в Премьер-лиге завершит лидер сезона. «Краснодар» принимает «Акрон». Рассказываем, на какие рынки стоит обратить внимание любителям ставок на российский футбол.
Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур
Стадион: «Ozon Арена» (Краснодар, Россия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Краснодар»
|2
|1
|0
|6-2
|«Акрон»
|0
|1
|2
|2-6
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Сочи»
2:4
«Краснодар»
Кубок России
|24.08.2025
|«Крылья Советов»
0:6
«Краснодар»
РПЛ
|17.08.2025
|«Краснодар»
5:1
«Сочи»
РПЛ
|13.08.2025
|«Динамо» Москва
0:4
«Краснодар»
Кубок России
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.08.2025
|«Акрон»
0:2
«Балтика»
РПЛ
|28.08.2025
|«Локомотив»
2:0
«Акрон»
РПЛ
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Акрон»
1:2
«Оренбург»
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
В седьмом туре «Краснодар» сохранил первое место в таблице. Его гость идет по дистанции 13-м.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
«Краснодар» второй сезон подряд начал неважно, но быстро выправил ситуацию и к исходу лета возглавил турнирную таблицу. После июльского поражения от «Крыльев Советов» чемпион одержал шесть подряд побед в двух турнирах, причем половина из них были крупными, а еще одна - с преимуществом в два мяча. Даже ничья с ЦСКА стратегически была более выгодна южанам, чем их сопернику, поскольку сохранила паритет на вершине таблицы.
«Акрон», наоборот, подзабыл вкус побед. Если не считать выигрыш по пенальти у ЦСКА в Кубке, Дзюба и компания не празднуют успех с 27 июля. Занятно, что последняя победа тольяттинцев совпала по срокам с предыдущим поражением кубанцев.
За 10 последних матчей «Акрон» только раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Четыре игры подряд он пропускает по два-три мяча. А «Краснодар» помногу забивает. При таких вводных нам кажется перспективным комбо: победа чемпиона при минимум трех голах в матче.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире игру в Краснодаре покажет «Матч Премьер». Клиенты Winline могут следить за перипетиями встречи на официальном сайте компании.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Краснодар»: Кордоба (дисквалификация), Агкацев, Кривцов, Кобнан (все - травмы)
«Акрон»: Хосонов, Беншимол (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Краснодар» - «Акрон»:
|Позиция
|«Краснодар»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|16. Корякин
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|98. Петров
|19. Бокоев
|Защитник
|Защитник
|4. Коста
|21. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|3. Тормена
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|20. Гонсалес
|77. Савичев
|Защитник
|Полузащитник
|6. Ленини
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Черников
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Сперцян
|35. Джаковац
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Батчи
|71. Пестряков
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Са
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|67. Мукаилов
|24. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Мурад Мусаев
|Заур Тедеев
|Главный тренер
БК Winline оценила вероятность успеха фаворита коэффициентом 1.35. Ничья в конторе в котируется за 5.00, а выигрыш гостей - за 7.40.
Эксперты считают наиболее вероятным исходом встречи победу южан со счетом 2:0. При таком варианте Winline рассчитает сыгравшую ставку по коэффициенту 6.20.
При наличии аккаунта в Winline игры РПЛ можно бесплатно смотреть на платформе этой БК.
Приобрести билеты можно в кассах стадиона «Краснодар» и на официальном сайте клуба. Минимальная цена - 700 рублей.
Лучший бомбардир чемпионов России Кордоба пропускает матч из-за дисквалификации. У Дзюбы противопоказаний к выходу на поле нет.