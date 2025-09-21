Ведомости
Клиенты PARI верят в победу «Ромы» над «Лацио» в матче Серии А

Одно из самых огненных дерби в Европе
Валентин Васильев

21 сентября в рамках четвертого тура Серии А поклонников итальянского футбола ждет римское дерби. «Лацио» на «Стадио Олимпико» сойдется с «Ромой». Матч начнется в 13:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры считают фаворитом «Рому». Поставить на победу подопечных Джан Пьеро Гасперини можно с котировкой 2.65, что соответствует примерно 36% вероятности. Успех «Лацио» оценивают коэффициентом 2.90 (около 34%). На ничейный исход встречи аналитики предлагают заключить пари за 3.20 (приблизительно 30%).

Клиенты PARI уверены, что победят гости. На успех «Ромы» приходится около 71% от общего объема ставок на исход матча. Примерно 21% сделано на «Лацио», еще приблизительно 8% — на ничью. 

Аналитики полагают, что матч не будет результативным. В семи последних римских дерби команды не забивали более двух голов за матч. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивают котировкой 1.65. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.95. Обратный вариант можно взять за 1.85.

В первых трех турах «Рома» отличилась всего дважды. Коэффициент на индивидуальный тотал подопечных Гасперини больше 0.5 составляет 1.40, а на тотал больше 1.5 — 2.80. «Лацио» отправил четыре мяча в ворота «Вероны», однако в двух других матчах нового сезона ушел с поля без голов. Ставка на гол хозяев доступна за 1.45. Вероятность того, что «лациале» отличатся дважды, оценивается котировкой 3.05

В линии на точный счет самый вероятный исход — нулевая ничья. Это событие доступно за 6.00. Коэффициент 6.50 аналитики предлагают на 1:1. 

«Рома» после трех туров располагается на шестой строчке в Серии А. У «Лацио» в активе пока только одна победа и три балла. Поставить на то, что «Рома» по итогам чемпионата станет чемпионом, можно за 12.00, а на попадание в топ-4 предлагают котировку 2.30. Шансы «Лацио» выиграть Серию А оценили в 60.00, а на то, что команда Маурицио Сарри финиширует в четверке сильнейших, дают коэффициент 5.50.

Новое