Клиенты PARI поставил 250 000 рублей на матч «Лацио» — «Реал Сосьедад» в Лиге Европы

23 января в седьмом туре общего этапа Лиги Европы «Лацио» примет «Реал Сосьедад». Встреча состоится на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в столице Италии букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают больше предпочтений «Лацио». Сделать ставку на победу римлян можно по коэффициенту 2.35, что соответствует примерно 41% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.25 (около 30%). Котировки на триумф «Реала Сосьедад» составляют 3.30 (приблизительно 29%).

Клиенты PARI считают фаворитом «Лацио». На победу римского клуба приходится примерно 86% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи. Еще 9% от всего объема ставок сделано на триумф испанцев, а 5% — на ничью.

В Риме ожидается не очень результативный футбол. По оценкам аналитиков PARI, команды Марко Барони и Иманола Альгуасила забьют не более двух мячей на двоих. Это событие оценивается коэффициентом 1.65. Обратный вариант (как минимум три гола за игру) котируется за 2.25. Вероятность обмена голами составляет 1.95. Если хотя бы одна из команд не пропустит, сыграет коэффициент 1.80.

Наиболее вероятные результаты на рынке «точный счет» — ничья 0:0 и 1:1 за 6.00. Победа хозяев с минимальным счетом 1:0 идет в линии PARI за 7.50. Спрогнозировать индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 можно за 2.50. Аналогичная ставка на гостей идет за 3.35. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.30.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этом матче. С наибольшей долей вероятности смогут нападающие хозяев Валентин Кастельянос и Булайе Диа. Пари на гол каждого из них будет рассчитано за 2.90 и 3.70 соответственно.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Риме — 250 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из шести событий, включив в него прогноз на тотал больше 1.5 по голам в матче итальянцев с испанцами за 1.47. Общий коэффициент экспресса — 16.29. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари превысит 3 800 000 рублей.

«Лацио» и «Реал Сосьедад» в прошлом сезоне заняли седьмые места в чемпионатах Италии и Испании, а также дошли до 1/8 финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне римляне идут четвертыми во внутреннем первенстве и возглавляют турнирную таблицу Лиги Европы с 16 очками. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в национальном чемпионате и 12-е — в Лиге Европы, где набрал 10 баллов.

Букмекеры считают главным фаворитом Лиги Европы «Тоттенхэм», предлагая на итоговый триумф «шпор» в сезоне-2024/25 коэффициент 5.50. «Лацио» (8.50) и «Реал Сосьедад» (9.50) — четвертый и пятый по силам претенденты на победу в турнире. Если «Лацио» удержит лидерство и завершит общий этап на первом месте, сыграет коэффициент 1.60. Вероятность попадания «Реала Сосьедад» в плей-офф напрямую котируется за 3.20.