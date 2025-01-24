Клиенты PARI уверены в победе «Байера» над «Лейпцигом» в Бундеслиге

25 января «РБ Лейпциг» и «Байер» встретятся в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры оценивают шансы гостей набрать три очка чуть выше. Коэффициент на успех «Байера» — 1.87, что соответствует примерно 51% вероятности. Поставить на то, что выиграет «РБ Лейпциг», можно за 3.75 (около 25%). Ничья котируется за 4.00 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI уверены в победе «Байера». На успех клуба из Леверкузена приходится около 93% от общего объема ставок на исход матча.

Букмекеры склоняются к тому, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.57. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.40.

Аналитики PARI считают, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Лейпциг», и «Байер», сыграет коэффициент 1.50. Обратный исход идет за 2.50. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.55.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — ничья 1:1 за 8.50. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 2.30. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «аспириновых» составляют 1.65.

«Байер» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 41 очко. Клуб из Леверкузена отстает от лидера — «Баварии» — на четыре балла. В Бундеслиге команда Хаби Алонсо выиграла восемь матчей подряд, но на неделе потерпела поражение от мадридского «Атлетико» в Лиге чемпионов (1:2). Шансы «Байера» вновь стать чемпионом Германии оценили коэффициентом 5.50, а на то, что «аспириновые» завершат сезон в двойке сильнейших, дают котировку 1.02.

«Лейпциг» набрал 31 очко и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Команда в последнем туре Бундеслиги сыграла вничью с «Бохумом» (3:3), а в середине недели выиграла в Лиге чемпионов у «Спортинга» (2:1). Шансы клуба стать чемпионом Германии в этом сезоне оценили в 4000.00, а на место в тройке сильнейших можно поставить за 3.50.

В матче первого клуба в Леверкузене «Лейпциг» победил со счетом 3:2.