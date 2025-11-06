Ведомости
Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей

Главные беттинговые итоги первых ноябрьских игр
Валентин Васильев

1-3 ноября прошли матчи 17-го тура Лиги PARI в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Лидером лиги по-прежнему остается «Факел» с 36 очками в активе. В понедельник воронежцы реабилитировались после поражения от «СКА-Хабаровска» в прошлом туре, обыграв «Торпедо» (2:0).

На втором месте разместился костромской «Спартак», который отметился победой над «Черноморцем» (3:1). Третью строчку занимает «Урал», вышедший на серию из трех побед подряд. Последнюю из них «шмели» одержали в матче с «Соколом» (2:0).

В целом прошедший тур был низовым — в пяти из девяти игр было забито меньше трех голов. Наиболее результативным стал матч «Спартак» — «Черноморец», а самую крупную победу одержала «Уфа», забив три безответных мяча «Енисею».

Главные матчи тура по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла на матч «Факел» — «Торпедо». На эту игру пришлось более 20% от общего оборота ставок на события 17-го тура. Вторым стал матч «Ротор» — «Арсенал» Тула (более 19%), а третьим — «Урал» — «Сокол» (более 15%).

Меньше всего ставок в денежном выражении было принято на матчи «Волга» — «Родина» (1:2), «Спартак» Кострома — «Черноморец» и «Шинник» — «Челябинск» (1:0). В сумме на эти игры пришлось чуть более 9% оборота.

Прошедший тур был удачным для игроков, в особенности матчи «Чайка» — «КАМАЗ» (0:2), «Спартак» Кострома — «Черноморец» и матч «Факел» — «Торпедо». Последняя игра оказалась убыточной для букмекеров — на нее пришелся наибольший объем ставок, большая часть из которых была сделана на победу фаворита. PARI при этом зафиксировала прибыль на матчах «Шинник» — «Челябинск» и «Ротор» — «Арсенал» (1:2).

Крупные выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш по ставкам на события 17-го тура Лиги PARI достиг 725 000 рублей. Он достался игроку, который поставил 500 000 рублей на победу «Урала» в матче с «Соколом» по коэффициенту 1.45. «Шмели» уверенно стартовали в первом тайме, забив первый гол уже на 15-й минуте, а затем дожали соперника ближе к концу матча, полностью оправдав ожидания игрока.

Еще один клиент поставил 150 000 рублей на победу тульского «Арсенала» над «Ротором» по коэффициенту 3.70. Игрока не смутило, что тульская команда считалась аутсайдером. Гости открыли счет на 13-й минуте, но хозяева почти сразу сравняли счет. Тем не менее туляки смогли забить еще один мяч на 38-й минуте и удержать преимущество до конца встречи. Выплата по этому купону составила 555 000 рублей и превзошла ставку на «Урал» по размеру чистой прибыли.

18-й тур Лиги PARI пройдет с 8 по 10 ноября. Главным матчем тура в PARI станет встреча «Челябинск» — «Уфа».

