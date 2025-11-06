Ставка на «Арсенал» в матче с «Ротором» принесла клиенту PARI 555 000 рублей

1-3 ноября прошли матчи 17-го тура Лиги PARI в сезоне-2025/26. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах минувших выходных.

Лидером лиги по-прежнему остается «Факел» с 36 очками в активе. В понедельник воронежцы реабилитировались после поражения от «СКА-Хабаровска» в прошлом туре, обыграв «Торпедо» (2:0).

На втором месте разместился костромской «Спартак», который отметился победой над «Черноморцем» (3:1). Третью строчку занимает «Урал», вышедший на серию из трех побед подряд. Последнюю из них «шмели» одержали в матче с «Соколом» (2:0).

В целом прошедший тур был низовым — в пяти из девяти игр было забито меньше трех голов. Наиболее результативным стал матч «Спартак» — «Черноморец», а самую крупную победу одержала «Уфа», забив три безответных мяча «Енисею».