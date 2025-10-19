Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



19 октября 8:17ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ

Аналитики предвкушают результативное действо
Валентин Васильев

В воскресенье, 19 октября, в рамках восьмого тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Знаменитое северо-западное дерби пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед матчем эксперты оценивают «Ливерпуль» в качестве явного фаворита предстоящей встречи, отдавая именно хозяевам значительное преимущество. Сделать ставку на победу «мерсисайдцев» можно по коэффициенту 1.60, что соответствует приблизительно 60% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» котируется за 5.20 (около 18%). Ничья в линии оценена котировкой 4.30, что эквивалентно примерно 22% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом встречи. В общем массиве ставок на исход воскресного матча почти 97% приходится на победу хозяев. 

По оценке аналитиков PARI, болельщикам в воскресенье следует ожидать в исполнении команд результативного футбола, который может привести как минимум к трем забитым мячам. Поставить на это можно по коэффициенту 1.45, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.70. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.10. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, тогда как противоположный исход оценен котировкой 2.45.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. На данный момент главным фаворитом на победу в чемпионате является лондонский «Арсенал» (1.95), а сразу же следом за ним идет «Ливерпуль», возможное чемпионство которого аналитики оценили котировкой 3.50. При этом команда Арне Слота занимает второе место и в текущей турнирной таблице. В первых семи турах АПЛ действующие чемпионы страны набрали 15 очков, одержав пять побед и потерпев два поражения. 

Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда Рубена Аморима одержала три победы, потерпела три поражения и еще одну встречу сыграла вничью, и в данный момент с десятью набранными очками находится на десятой строчке в таблице. По оценке экспертов, текущие позиции «МЮ» крайне далеки от чемпионства, и куда более вероятной перспективой для «красных дьяволов» будет борьба за топ-4 (5.80) или даже за топ-6 (2.50) чемпионата.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое