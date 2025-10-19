Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед» в 8-м туре АПЛ

В воскресенье, 19 октября, в рамках восьмого тура футбольной Английской Премьер-лиги сыграют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Знаменитое северо-западное дерби пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и начнется в 18:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд накануне игры, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее топ-событие.

Перед матчем эксперты оценивают «Ливерпуль» в качестве явного фаворита предстоящей встречи, отдавая именно хозяевам значительное преимущество. Сделать ставку на победу «мерсисайдцев» можно по коэффициенту 1.60, что соответствует приблизительно 60% вероятности. Успех «Манчестер Юнайтед» котируется за 5.20 (около 18%). Ничья в линии оценена котировкой 4.30, что эквивалентно примерно 22% вероятности.

Клиенты PARI и вовсе считают «Ливерпуль» безоговорочным фаворитом встречи. В общем массиве ставок на исход воскресного матча почти 97% приходится на победу хозяев.

По оценке аналитиков PARI, болельщикам в воскресенье следует ожидать в исполнении команд результативного футбола, который может привести как минимум к трем забитым мячам. Поставить на это можно по коэффициенту 1.45, в случае обратного исхода сыграет ставка за 2.70. Если же команды сумеют пробить тотал больше 3.5 голов, сыграет ставка за 2.10. Вероятность обмена голами котируется за 1.50, тогда как противоположный исход оценен котировкой 2.45.



В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. На данный момент главным фаворитом на победу в чемпионате является лондонский «Арсенал» (1.95), а сразу же следом за ним идет «Ливерпуль», возможное чемпионство которого аналитики оценили котировкой 3.50. При этом команда Арне Слота занимает второе место и в текущей турнирной таблице. В первых семи турах АПЛ действующие чемпионы страны набрали 15 очков, одержав пять побед и потерпев два поражения.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то команда Рубена Аморима одержала три победы, потерпела три поражения и еще одну встречу сыграла вничью, и в данный момент с десятью набранными очками находится на десятой строчке в таблице. По оценке экспертов, текущие позиции «МЮ» крайне далеки от чемпионства, и куда более вероятной перспективой для «красных дьяволов» будет борьба за топ-4 (5.80) или даже за топ-6 (2.50) чемпионата.