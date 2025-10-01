Клиенты PARI ставят на ЦСКА в матче с «Локомотивом» в Кубке России

1 октября «Локомотив» и ЦСКА сыграют в рамках группового этапа Кубка России. Игра пройдет начнется в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают шансы команд практически равными. Ставки на победу «Локомотива» в основное время принимаются по коэффициенту 2.55, что соответствует 37% вероятности. Поставить на успех ЦСКА можно за 2.60 (36%), тогда как ничья в основное время идет за 3.55 (27%). Шансы команд победить с учетом возможной серии пенальти оценили одинаково — котировкой 1.90.

Клиенты PARI склоняются к победе «армейцев». Около 59% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на выигрыш ЦСКА. Примерно 21% сделан на «Локомотив», еще приблизительно 20% — на ничью по итогам 90 минут. На рынке победы с учетом возможной серии пенальти соотношение 93% на 7% в пользу команды Фабио Челестини.



Аналитики склоняются к тому, что матч получится результативным. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.15. Букмекеры ждут обмена голами. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.58. Обратный исход доступен за 2.40.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 595 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 5.80 и включил в него пари на итоговую победу ЦСКА. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.83. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 856 000 рублей. Другой игрок поставил 250 000 рублей на «армейцев» с форой (0) с коэффициентом 2.00.

«Локомотив» лидирует в группе Кубка России, набрав девять очков в четырех матчах. На то, что команда Михаила Галактионова займет первое место в квартете, можно поставить за 1.40. Шансы «железнодорожников» завоевать трофей оценили в 10.00.

ЦСКА идет вторым, набрав восемь очков. Шансы команды Фабио Челестини стать первыми в группе оценили в 2.87, а на итоговый успех можно поставить за 8.00.