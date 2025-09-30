Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 сентября 6:33ГлавнаяПрогнозыФутболКубок России по футболу

Локомотив — ЦСКА, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

Битва за лидерство в группе
Валентин Васильев

В пятом туре FONBET Кубка России по футболу особняком стоит столичное дерби. В гости к не проигрывающему в РПЛ «Локомотиву» едет новый лидер чемпионата страны - ЦСКА. Рассказываем, в какой форме подходят старые знакомые к очередной очной встрече. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Локомотив» (Москва)

01.10.2025, Ср

20:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 2.75

Х - 3.35

П2 - 2.55

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 5-й тур 

Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Локомотив»573680200-305
ЦСКА803657305-200

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2025«Локомотив»

1:0

«Рубин»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» Махачкала

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Акрон»

1:3

«Локомотив»

FONBET  Кубок России

13.09.2025«Ахмат»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

07.09.2025«Торпедо-БелАЗ»

2:3

«Локомотив»

Товарищеский матч

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025ЦСКА

1:0

«Балтика»

РПЛ

22.09.2025«Сочи»

1:3

ЦСКА

РПЛ

18.09.2025ЦСКА

1:1, пен. 9:10

«Балтика»

FONBET Кубок России 

14.09.2025«Ростов»

1:0

ЦСКА

РПЛ

31.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2024ЦСКА

2:1

«Локомотив»

FONBET Кубок России 

19.05.2024«Локомотив»

2:2

ЦСКА

РПЛ

18.08.2024ЦСКА

0:1

«Локомотив»

РПЛ

13.04.2024«Локомотив»

3:3

ЦСКА

РПЛ

05.08.2023ЦСКА

4:1

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

За два тура до финиша групповой стадии «Локо» занимает первую позицию в таблице, ЦСКА - вторую.

КлубыИВНПМО
1. Локомотив43018-39
2. ЦСКА42206-38
3. Акрон41124-75
4. Балтика40132-72

Прогноз на матч

Свернуть

«Локомотив» с ЦСКА еще не пересекались в текущем чемпионате России, зато в Кубке встретятся уже во второй раз. В первом круге армейцы не без труда выиграли со счетом 2:1. Быстроногий вингер красно-синих Глебов тогда оформил два очка по системе «гол+пас» (1+1). У железнодорожников с «точки» забил их молодой талант - Батраков. 

Предстоящий матч фактически превращается в мини-финал за первенство в четверке. Нет сомнений, что обе стороны отнесутся к нему со всей серьезностью. Ротация составов добавит игре команд свежести и эмоций. Эти дерби зачастую проходят результативно. Полагаем, что и в среду земляки соблюдут  эту традицию. Ждем обмена голами.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 20 тысяч рублейПриветственный

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта». 

Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Свернуть

Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч ТВ». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDПо подписке (от 299 рублей в месяц)
«Фонбет»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
Sports.ruТекстовая-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками

Составы команд

Свернуть

Потери

«Локомотив»: Пиняев (травма)

ЦСКА: Ди Лусиано (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:

Позиция«Локомотив»ЦСКАПозиция
Вратарь22. Лантратов49. ТоропВратарь
Защитник24. Ненахов22. ГаичЗащитник
Защитник5. Ньямси90. ЛукинЗащитник
Защитник85. Морозов23. АбдулкадыровЗащитник
Защитник2. Рамирес62. РядноЗащитник
Полузащитник94. Тимофеев18. ВердеПолузащитник
Полузащитник 90. Годяев10. ОбляковПолузащитник 
Полузащитник25. Пруцев3. КруговойПолузащитник
Полузащитник99. Мялковский7. Матеус Полузащитник
Полузащитник14. Салтыков88. СериковПолузащитник
Нападающий8. Сарвели11. МусаевНападающий
Главный тренерМихаил ГалактионовФабио ЧелестиниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК FONBET установили близкие коэффициенты на победу обоих клубов в основное время: 2.75  на хозяев и 2.55 - на гостей. Ничья котируется в компании за 3.35.

🎁 Получить до 15 000 рублей от FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Локомотив» - ЦСКА?

Трейдеры установили коэффициент 7.00 на результативную ничью - 1:1. Остальные исходы на рынке точного счета котируются выше.

Где бесплатно смотреть матч «Локомотив» - ЦСКА?

«Матч ТВ» транслирует почти все матчи Кубка России на общедоступном канале.

Где купить билеты на матч «Локомотив» - ЦСКА

Приобрести билет на дерби можно на официальном сайте «Локомотива». Цены начинаются с 800 рублей.

«Локомотив» или ЦСКА выиграют Кубок

Оба клуба входят в топ-5 фаворитов турнира от FONBET, но ни один его пока не возглавляет:

  1. «Зенит» - коэффициент на победу 3.00
  2. «Спартак» - 5.50
  3. «Краснодар» - 6.00
  4. ЦСКА - 8.00
  5. «Локомотив» - 10.00

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer123 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer78 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer457 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer92 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё