Локомотив — ЦСКА, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

В пятом туре FONBET Кубка России по футболу особняком стоит столичное дерби. В гости к не проигрывающему в РПЛ «Локомотиву» едет новый лидер чемпионата страны - ЦСКА. Рассказываем, в какой форме подходят старые знакомые к очередной очной встрече.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, группа D, 5-й тур
Стадион: «РЖД Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Локомотив»
|57
|36
|80
|200-305
|ЦСКА
|80
|36
|57
|305-200
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2025
|«Локомотив»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» Махачкала
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Акрон»
1:3
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|13.09.2025
|«Ахмат»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|07.09.2025
|«Торпедо-БелАЗ»
2:3
«Локомотив»
Товарищеский матч
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|ЦСКА
1:0
«Балтика»
РПЛ
|22.09.2025
|«Сочи»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|18.09.2025
|ЦСКА
1:1, пен. 9:10
«Балтика»
FONBET Кубок России
|14.09.2025
|«Ростов»
1:0
ЦСКА
РПЛ
|31.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2024
|ЦСКА
2:1
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|19.05.2024
|«Локомотив»
2:2
ЦСКА
РПЛ
|18.08.2024
|ЦСКА
0:1
«Локомотив»
РПЛ
|13.04.2024
|«Локомотив»
3:3
ЦСКА
РПЛ
|05.08.2023
|ЦСКА
4:1
«Локомотив»
РПЛ
За два тура до финиша групповой стадии «Локо» занимает первую позицию в таблице, ЦСКА - вторую.
|Клубы
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Локомотив
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|2. ЦСКА
|4
|2
|2
|0
|6-3
|8
|3. Акрон
|4
|1
|1
|2
|4-7
|5
|4. Балтика
|4
|0
|1
|3
|2-7
|2
«Локомотив» с ЦСКА еще не пересекались в текущем чемпионате России, зато в Кубке встретятся уже во второй раз. В первом круге армейцы не без труда выиграли со счетом 2:1. Быстроногий вингер красно-синих Глебов тогда оформил два очка по системе «гол+пас» (1+1). У железнодорожников с «точки» забил их молодой талант - Батраков.
Предстоящий матч фактически превращается в мини-финал за первенство в четверке. Нет сомнений, что обе стороны отнесутся к нему со всей серьезностью. Ротация составов добавит игре команд свежести и эмоций. Эти дерби зачастую проходят результативно. Полагаем, что и в среду земляки соблюдут эту традицию. Ждем обмена голами.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 20 тысяч рублей
|Приветственный
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Посмотреть дерби «Локомотив» - ЦСКА можно на «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|По подписке (от 299 рублей в месяц)
|«Фонбет»
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|Sports.ru
|Текстовая
|-
Лучшие букмекеры с лайв-ставками
Потери
«Локомотив»: Пиняев (травма)
ЦСКА: Ди Лусиано (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Локомотив» - ЦСКА:
|Позиция
|«Локомотив»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|22. Лантратов
|49. Тороп
|Вратарь
|Защитник
|24. Ненахов
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Ньямси
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|85. Морозов
|23. Абдулкадыров
|Защитник
|Защитник
|2. Рамирес
|62. Рядно
|Защитник
|Полузащитник
|94. Тимофеев
|18. Верде
|Полузащитник
|Полузащитник
|90. Годяев
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|25. Пруцев
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|99. Мялковский
|7. Матеус
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Салтыков
|88. Сериков
|Полузащитник
|Нападающий
|8. Сарвели
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Михаил Галактионов
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Аналитики БК FONBET установили близкие коэффициенты на победу обоих клубов в основное время: 2.75 на хозяев и 2.55 - на гостей. Ничья котируется в компании за 3.35.
Трейдеры установили коэффициент 7.00 на результативную ничью - 1:1. Остальные исходы на рынке точного счета котируются выше.
«Матч ТВ» транслирует почти все матчи Кубка России на общедоступном канале.
Приобрести билет на дерби можно на официальном сайте «Локомотива». Цены начинаются с 800 рублей.
Оба клуба входят в топ-5 фаворитов турнира от FONBET, но ни один его пока не возглавляет: