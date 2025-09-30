Локомотив — ЦСКА, 1 октября: где смотреть матч FONBET Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Локомотив» с ЦСКА еще не пересекались в текущем чемпионате России, зато в Кубке встретятся уже во второй раз. В первом круге армейцы не без труда выиграли со счетом 2:1. Быстроногий вингер красно-синих Глебов тогда оформил два очка по системе «гол+пас» (1+1). У железнодорожников с «точки» забил их молодой талант - Батраков.

Предстоящий матч фактически превращается в мини-финал за первенство в четверке. Нет сомнений, что обе стороны отнесутся к нему со всей серьезностью. Ротация составов добавит игре команд свежести и эмоций. Эти дерби зачастую проходят результативно. Полагаем, что и в среду земляки соблюдут эту традицию. Ждем обмена голами.