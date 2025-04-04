Клиент PARI поставил 400 000 рублей на матч «Локомотива» с «Зенитом» в РПЛ

5 апреля в центральном матче 23-го тура Российской Премьер-лиги «Локомотив» примет «Зенит». Встреча состоится на стадионе «РЖД Арена» в столице и начнется в 17:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

В преддверии встречи букмекеры не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение действующим чемпионам России. На победу «Зенита» можно сделать ставку по коэффициенту 2.05, что соответствует примерно 45% вероятности. Вероятность триумфа «Локомотива» котируется за 3.45 (около 28%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 27%).

Клиенты PARI уверены в успехе петербургского клуба. На победу «Зенита» приходится 93% от общего объема ставок на исход игры. Еще 4% от всего объема пари сделано на триумф «Локомотива», а 3% — на ничью.

Эксперты ждут от москвичей и петербуржцев результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Это событие в линии PARI оценивается коэффициентом 1.80. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.00. Стоит отметить, что в десяти последних матчах «Зенита» в РПЛ, ставка на тотал больше 2.5 сыграла шесть раз. В десяти последних матчах РПЛ с участием «железнодорожников» ТБ 2.5 удалось пробить в пять раз.

Букмекеры считают, что ни одной из команд не удастся сыграть в этом матче «на ноль». Вероятность того, что оба соперника поразят ворота друг друга, оценивается коэффициентом 1.68. Котировки на обратный исход составляют 2.18. На дистанции из десяти последних матчей в РПЛ, включая встречу первого круга в Санкт-Петербурге, «Локомотив» обменивался голами со своими соперниками восемь раз, а «Зенит» — шесть.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1. Спрогнозировать этот результат можно за 7.50. Сделать ставку на «Зенит» с форой (–1) предлагается за 2.95. Если же «Локо» удержит фору (+1), зайдет ставка за 1.40. Расклад, при котором гости выиграют и не пропустят, котируется за 3.85. Поставить на то, что «Зенит» откроет счет, можно за 1.72. Аналогичная ставка на хозяев идет за 2.30.

Самая крупная ставка на субботнюю игру — 400 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на «Зенит» с нулевой форой, по коэффициенту 1.55. Общий коэффициент ставки — 4.56. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 1 424 000 рублей.

Перед матчем в столице «Зенит» идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в 22 матчах. «Локомотив» идет на шестой строчке с 40 баллами. Матч первого круга между этими командами на «Газпром Арене» завершился вничью со счетом 1:1. В прошлом сезоне москвичи обыграли петербуржцев в РПЛ дважды (2:1, 3:1).

В линии PARI главным претендентом на чемпионский титул в сезоне-2024/25 считается нынешний лидер турнирной таблицы «Краснодар». Поставить на первое в истории чемпионство «быков» можно за 2.35. Котировки на седьмой подряд триумф «Зенита» составляют 2.50. Шансы «Локомотива» взять золото впервые с 2018 года оценены котировкой 45.00.