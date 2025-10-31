Ведомости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА

Ярославцы остаются главными фаворитами сезона по котировкам
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

31 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между ярославским «Локомотивом» и петербургским СКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего противостояния «железнодорожников». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.72, что составляет 56% вероятности. Спрогнозировать победу «армейцев» из северной столицы можно по коэффициенту 4.30 (или 22%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.50 (21%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.40 (68%). Поставить на итоговый успех СКА можно за 2.95 (32%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 93% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 6% сделано в пользу СКА, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов 85% на 15% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.20, в овертайме — за 6.00, по буллитам — за 7.90. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 6.10. Если СКА будет проигрывать по ходу матча и победит, сыграет ставка за 7.60.

Аналитики PARI считают, что третье противостояние «Локомотив» и СКА в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным, как и предыдущие (4:2, 3:1). Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из семи событий и поставил в том числе на победу «Локомотива» с учетом овертайма и серии буллитов по котировке 1.40. Общий коэффициент экспресса — 5.24.

«Локомотив» занимает второе место в таблице Западной конференции с 28-ю очками, у СКА — 20 очков и девятое место на Западе. Поставить сейчас на победу «Локо» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 2.95. «Железнодорожники» — главные фавориты сезона, опережающие «Металлург» (3.45) и «Авангард» (4.50). Чемпионство СКА котируется за 22.00.

Новое