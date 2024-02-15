Хоккей, Локомотив — ЦСКА: дата и время, где смотреть матч КХЛ, прямая трансляция

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В четверг, 15 января, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет сразу семь матчей. Один из самых интригующих состоится в Ярославле. Местный “Локомотив” принимает на своем льду столичный ЦСКА.
Встреча пройдет на “Арена-2000-Локомотив” вместимостью 9071 зритель и начнется в 19:00 по московскому времени.
Приобрести билеты на матч можно в кассах или на официальном сайте «Локо». Стоимость - от 900 до 1 200 рублей.
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В этом году соперники еще не встречались - зато в прошлом наиграли между собой целых 14 матчей!
В сводной таблице КХЛ “Локо” занимает шестое место, отставая всего на четыре очка от лидирующего СКА. Армейцы Москвы пока идут четырнадцатыми.
Букмекеры отдают предпочтение в паре хозяевам, но предвидят достаточно упорную. борьбу БК PARI предлагает поставить на победу ярославцев по коэффициенту 1.77, а на гостей - за 2.05.
Федеральный канал “Матч ТВ” не покажет игру в прямом эфире. Посмотреть ее можно на тематическом канале «KHL PRIME» на «Кинопоиске» при наличии подписки «Плюс», на сервисе «Okko Спорт» и на ресурсах букмекерской компании «Фонбет» - титульного партнера КХЛ.
Партнерский проект