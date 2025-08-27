L’One стал новым амбассадором FONBET

Рэп-исполнитель Леван Горозия пополнил состав команды первых. Информация о сотрудничестве появилась в социальных сетях музыканта и первого букмекера.

Новость о сотрудничестве была сопровождена презентационным роликом. В нем артист подчеркивает свою тесную связь с миром спорта, ритмом и шумом которого он вдохновляется как на сцене, так и за ее пределами.

В рамках сотрудничества FONBET и L’One создадут и реализуют ряд совместных спортивных проектов. В частности, букмекер поддержит производство восьми выпусков второго сезона подкаста БЭНЧ, ведущим которого выступит сам Леван и его брат Мераби, а гостями станут популярные спортсмены и медиа-персоны.

А в ближайшее воскресенье, 31 августа, артист отметит начало партнерства live-выступлением на закрытии городского поп-ап пространства FONBASE в Лужниках. Старт программы – в 19:00.

Леван Горозия, амбассадор FONBET:

«Я очень рад, что стал частью команды первых - тех, кто разделяет мою страсть к музыке и спорту. Вместе мы сделаем наш спорт ярче, порадуем болельщиков и поклонников спорта качественным контентом и незабываемыми мероприятиями».

Ранее Fonbet объявил о сотрудничестве с бронзовым призером Олимпийских игр Антоном Понкрашовым.