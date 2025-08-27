Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



27 августа 11:19ГлавнаяНовости

L’One стал новым амбассадором FONBET

В последний день лета артист отметит начало партнерства  выступлением в Лужниках
Валентин Васильев

Рэп-исполнитель Леван Горозия пополнил состав команды первых. Информация о сотрудничестве появилась в социальных сетях музыканта и первого букмекера.

Новость о сотрудничестве была сопровождена презентационным роликом. В нем артист подчеркивает свою тесную связь с миром спорта, ритмом и шумом которого он вдохновляется как на сцене, так и за ее пределами.  

В рамках сотрудничества FONBET и L’One создадут и реализуют ряд совместных спортивных проектов. В частности, букмекер поддержит производство восьми выпусков второго сезона подкаста БЭНЧ, ведущим которого выступит сам Леван и его брат Мераби, а гостями станут популярные спортсмены и медиа-персоны. 

А в ближайшее воскресенье, 31 августа, артист отметит начало партнерства  live-выступлением на закрытии городского поп-ап пространства FONBASE в Лужниках. Старт программы – в 19:00.  

Леван Горозия, амбассадор FONBET:

«Я очень рад, что стал частью команды первых - тех, кто разделяет мою страсть к музыке и спорту. Вместе мы сделаем наш спорт ярче, порадуем  болельщиков и поклонников спорта качественным контентом и незабываемыми мероприятиями».

Ранее Fonbet объявил о сотрудничестве с бронзовым призером Олимпийских игр  Антоном Понкрашовым.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы «Фонбет»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей
Победа «Урала» над «Волгой» принесла клиенту PARI более 2 000 000 рублей
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ
Клиенты PARI уверены в победе «Бенфики» над «Фенербахче» в матче квалификации ЛЧ
Новости
Клиенты PARI полагают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в матче Кубка России
Клиенты PARI полагают, что «Динамо» победит «Крылья Советов» в матче Кубка России
Новости
L’One стал новым амбассадором FONBET
L’One стал новым амбассадором FONBET
Новости
Голы в матче «Оренбург» — «Ахмат» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей
Голы в матче «Оренбург» — «Ахмат» принесли клиенту PARI 15 000 000 рублей
Новости
«Не опозорь себя»: Шпилевский раскрыл, как удалось сделать из Кокорина лидера «Ариса»
«Не опозорь себя»: Шпилевский раскрыл, как удалось сделать из Кокорина лидера «Ариса»
Новости
Клиенты PARI: «Буде-Глимт» победит «Штурм» в гостевом матче квалификации ЛЧ
Клиенты PARI: «Буде-Глимт» победит «Штурм» в гостевом матче квалификации ЛЧ
Новости
В российском футболе появился новый трофей
В российском футболе появился новый трофей
Новости
«Спартак» обыграет «Пари НН» в Кубке России, считают клиенты PARI
«Спартак» обыграет «Пари НН» в Кубке России, считают клиенты PARI
Новости
Клиент PARI поставил 560 000 рублей на «Зенит» в матче с «Оренбургом»
Клиент PARI поставил 560 000 рублей на «Зенит» в матче с «Оренбургом»
Новости

Новое

Читать все новости