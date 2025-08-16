Ведомости
Клиенты PARI уверены в победе «Барселоны» над «Мальоркой» в первом туре нового сезона Ла Лиги

Аналитики ждут голов от обеих команд
Валентин Васильев

16 августа состоится матч в рамках первого тура испанской Ла Лиги между «Мальоркой» и «Барселоной». Начало встречи — в 20:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сине-гранатовых. Коэффициент на итоговую победу «Барселоны» — 1.43, что составляет 66% вероятности. Триумф «Мальорки» котируется за 6.90 или 14%. Поставить на равный счет также можно за 4.80 — 20%.

Клиенты PARI верят в успех каталонцев. На победу «Барсы» приходится почти весь оборот ставок на исход матча. 

В последний раз «Барселона» и «Мальорка» встречались друг с другом в конце прошлого сезона чемпионата Испании, и тогда каталонцы одержали «сухую» победу — 1:0. Аналитики PARI считают, что противостояние этих клубов в новом сезоне получится более результативным. Сделать ставку на то, что соперники забьют не менее трех мячей, можно за 1.63. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.30.

При этом аналитики PARI считают, что обе команды отметятся голом. Поставить на результативный матч с голами с каждой стороны можно за 1.80. «Сухая» встреча для одной из команд или обоих клубов котируется за 2.00. Поставить на точный счет 0:0 можно за 12.00.

Событие, при котором соперники забьют голы в обоих таймах, котируется за 1.55. При этом если «Мальорка» выиграет хотя бы один тайм, сыграет ставка за 3.20. А коэффициент на то, что «Барса» будет проигрывать по ходу матча, но одержит итоговую победу — 7.60.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 210 770 рублей. Один из клиентов сделал экспресс из пяти событий и, в том числе, и на то, что «Барселона» забьет больше одного гола, по котировке 1.15. Общий коэффициент экспресса — 2.34.

Поставить перед стартом сезона на итоговое чемпионство «Барселоны» можно за 2.20. «Барса» — вторая команда в списке фаворитов всего турнира после мадридского «Реала» (1.80). Чемпионство «Мальорки» перед первым туром Ла Лиги котируется за 500.00.

