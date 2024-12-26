Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Эвертоном»

26 декабря в матче 18-м тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» примет «Эвертон». Игра начнется в 15:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Ман Сити» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.33, что соответствует примерно 73% вероятности. Триумф «Эвертона» котируется за 8.50 (около 10%). Ничья оценивается в 5.50 (примерно 17%).

Клиенты PARI уверены в победе хозяев. На успех команды Пепа Гвардиолы приходится около 94% от общего оборота ставок на исход игры.

По оценкам аналитиков, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.88. В феврале этого года «Манчестер Сити» победил со счетом 2:0.

Самым вероятным исходом встречи считается победа «горожан» со счетом 2:0. Она котируется за 7.00. Успех «Ман Сити» с двумя разными результатами — 1:0 и 3:0 — оценивается в 8.50, а если матч завершится со счетом 2:1 в пользу подопечных Пепа Гвардиолы, сыграет ставка за 9.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 500 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 4.30 и включил в него пари на «Манчестер Сити» с форой (-1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.95.



«Манчестер Сити» впервые за последние несколько лет переживает серьезный спад. Команда проиграла восемь из 11 последних матчей во всех турнирах, выиграв всего один раз (3:0 против «Ноттингем Форест»). Из-за этого команда Пепа Гвардиолы опустилась на седьмое место в таблице АПЛ и отстает от лидера, «Ливерпуля», на 12 очков. Несмотря на это, «Манчестер Сити» все еще остаётся в топ-5 претендентов на триумф в АПЛ. Если «горожане» снова станут чемпионами Англии, сыграет ставка за 35.00.

«Эвертон» же идет на 16-м месте в таблице, на счету «ирисок» лишь три победы в 16 матчах. В последних трех матчах они, впрочем, не проигрывают. Подопечные Шона Дайча одолели «Вулверхэмптон» (4:0) и дважды сыграли вничью 0:0 (с «Арсеналом» и «Челси»). «Эвертон» находится в топ-5 претендентом на вылет из АПЛ в этом сезоне. Если «ириски» займут одно из трех последних мест в таблице, сыграет ставка за 5.50.