«Мелбет» и Андрей Прокофьев объявили о старте сотрудничества

БК «Мелбет» объединилась с мастером создавать настроение и заводить публику — Андреем Прокофьевым. Российский видеоблогер и участник творческого объединения «КликКлак» примет участие в маркетинговых активностях букмекерской компании в роли амбассадора.

«Теперь я официально часть команды моих новых родничков из «Мелбет»! Может, кто-то не знает, но знайте, я люблю спорт, не просто же так в качалку захожу, поэтому я без разрешения уже начал работу сверхурочно, а значит скоро будем делать еще больше классного контента, но уже вместе с моими друзьями из «Мелбет», — с юмором прокомментировал старт сотрудничества Андрей Прокофьев в своих социальных сетях.

В рамках сотрудничества запланирован ряд совместных проектов, включая эксклюзивный контент для поклонников Андрея и игроков БК «Мелбет».

Евгения Григорьева, бренд-директор букмекерской компании, отметила: «Мы рады приветствовать Андрея в нашей команде! Это не просто наш первый амбассадор из юмористической сферы, но и человек, который соединит спорт и смех в своём контенте для максимального удовольствия наших клиентов».