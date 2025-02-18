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18 февраля 8:23ГлавнаяНовости

Cтартовала «Мелбет Медийная лига CS2» с миллионным призовым фондом

Фронтмен турнира — Алексей Гасилин
Руслан Ипполитов
Источник: пресс-служба Мелбет
Источник: пресс-служба Мелбет

16 февраля стартовала «Мелбет Медийная лига CS2». Алексей Гасилин при поддержке БК «Мелбет» выступил организатором турнира с призовым фондом 2 миллиона рублей.

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В турнире принимают участие 10 команд:

  • АМКАЛ
  • ФК 10
  • LIT ENERGY
  • РОДИНА МЕДИА
  • BROKE BOYS
  • СБОРНАЯ MFL
  • СБОРНАЯ СТРИМЕРОВ 
  • ТИТАН
  • ROCKET TEAM
  • HOOPS

Соревнование проходит в 3 этапа:

Первая стадия «Мелбет Медийной лиги» групповой этап. Все команды поделены на две группы, а матчи проходят в формате best of 2, последняя команда в каждой группе покинет турнир. 

Вторая стадия четвертьфиналы. Команды группы А сыграют против команд группы Б. Пары будут распределены в зависимости от места в группе по итогам первого этапа. Матчи пройдут в формате best of 3. 

Третья стадия LAN-финал со зрителями. Лучшие 4 команды выйдут на арену и сразятся в полуфиналах и финале за призовой фонд турнира. 

Все стадии турнира транслируются эксклюзивно в VK Видео.

Финальный этап турнира состоится 16 марта на киберспортивной арене Colizeum, где у каждого болельщика будет возможность лично увидеть звезд медиафутбола.

Вся актуальная информация о ходе турнира публикуется в Telegram-канале Алексея Гасилина.

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