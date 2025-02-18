Cтартовала «Мелбет Медийная лига CS2» с миллионным призовым фондом

16 февраля стартовала «Мелбет Медийная лига CS2». Алексей Гасилин при поддержке БК «Мелбет» выступил организатором турнира с призовым фондом 2 миллиона рублей.

В турнире принимают участие 10 команд:

АМКАЛ

ФК 10

LIT ENERGY

РОДИНА МЕДИА

BROKE BOYS

СБОРНАЯ MFL

СБОРНАЯ СТРИМЕРОВ

ТИТАН

ROCKET TEAM

HOOPS

Соревнование проходит в 3 этапа:

Первая стадия «Мелбет Медийной лиги» — групповой этап. Все команды поделены на две группы, а матчи проходят в формате best of 2, последняя команда в каждой группе покинет турнир.

Вторая стадия — четвертьфиналы. Команды группы А сыграют против команд группы Б. Пары будут распределены в зависимости от места в группе по итогам первого этапа. Матчи пройдут в формате best of 3.

Третья стадия — LAN-финал со зрителями. Лучшие 4 команды выйдут на арену и сразятся в полуфиналах и финале за призовой фонд турнира.

Все стадии турнира транслируются эксклюзивно в VK Видео.

Финальный этап турнира состоится 16 марта на киберспортивной арене Colizeum, где у каждого болельщика будет возможность лично увидеть звезд медиафутбола.

Вся актуальная информация о ходе турнира публикуется в Telegram-канале Алексея Гасилина.