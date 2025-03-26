«Джентльменская» игра сборных помешала клиенту БК «Мелбет» сорвать куш

Клиент собрал экспресс всего из двух событий, «зарядив» 500 000 рублей с коэффициентом 3.82. Но что-то пошло не так. Давайте подробнее рассмотрим этот случай:

Первым событием игрок выбрал матч Лиги Наций, где встречались Португалия с Данией. Клиент БК «Мелбет» поверил, что подать четыре угловых для Дании будет лёгкой задачей, и решил взять «индивидуальный тотал угловых 2-го: Больше (3.5)» с коэффициентом 2.1. Датчане заставили игрока понервничать, ведь до свистка на перерыв команда смогла подать всего один угловой.

Но после возвращения из раздевалок Эриксен и компания собрались. Дания начала наседать на ворота Диогу Кошты, и после окончания основного времени матча на табло сияла заветная цифра 4. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу Португалии, а первое событие клиента БК «Мелбет» сыграло.

Вторым матчем игрок выбрал встречу Испании и Нидерландов. В первой встрече команды играли жестко, заработав суммарно четыре желтые карточки. Клиент БК «Мелбет» поверил, что в решающем матче игроки покажут еще более страстную игру и решил взять: «Желтые карточки: Тотал: Больше (3.5)» с коэффициентом 1.82.

Но в финальном протоколе матча на 17 фолов в основное время пришлось всего 2 желтые карточки. В начале второго тайма Ле Норман сфолил в своей штрафной, получив предупреждение. А Мемфис Депай заработал карточку уже через шесть минут после испанца. Матч завершился победой Испании в послематчевой серии пенальти, а экспресс клиента БК «Мелбет» «недоехал».

Клиент БК «Мелбет» выбрал всего два события для своего экспресса. Первое событие уверенно зашло, и оставался только матч Испания – Нидерланды. Но событие с меньшим коэффициентом по итогам не сыграло. Игрок мог получить 1 911 000 рублей, но вечер сложился иначе. Букмекер желает игроку не унывать и удачи в грядущих пари!

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