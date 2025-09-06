Клиенты PARI: «Металлург» начнет новый сезон КХЛ с победы над «Ак Барсом»

6 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом». Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.30, что составляет 42% вероятности. Спрогнозировать победу казанцев можно по коэффициенту 2.75 (или 35%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.77 (54%). Поставить на итоговый успех «Ак Барса» можно за 2.05 (46%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Магнитогорска. На победу «Металлурга» приходится около 67% от общего оборота ставок на исход матча. Примерно 20% сделано в пользу «Ак Барса, еще приблизительно 13% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 71% на 29% в пользу «Магнитки».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.50. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если казанцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.80.

«Ак Барс» и «Металлург» в последний раз встречались друг с другом в конце прошлого регулярного чемпионата, и тогда сильнее оказалась команда из столицы Татарстана — 4:1. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.57. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.35.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.30. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

«Металлург» в прошлом сезоне занял третье место в Восточной конференции, а в плей-офф Кубка Гагарина не прошел стадию 1/8 финала. «Ак Барс» вышел в плей-офф с пятого места на Востоке. В Кубке Гагарина казанцы добрались до четвертьфинала.

Поставить перед началом сезона на победу «Металлурга» в текущем розыгрыше Кубка Гагарина можно за 13.00. Если хоккеисты «Ак Барса» станут чемпионами, сыграет ставка за 10.00. По оценке аналитиков, главными фаворитами турнира являются «Локомотив» (6.50), ЦСКА (7.50) и СКА (8.00).