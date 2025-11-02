Ведомости
Клиенты PARI считают, что «Милан» победит «Рому» в десятом туре Серии А

На римлян ставят всего 12% бетторов
Валентин Васильев

2 ноября в рамках десятого тура Серии А сойдутся два лидера чемпионата — «Милан» и «Рома». Встреча пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и начнется в 22:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI проанализировали шансы команд перед матчем, а также рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценкам аналитиков, «Милан» будет фаворитом поединка. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.18, что составляет 43% вероятности. Котировка на успех гостей составляет 3.65 (вероятность 26%). Поставить на ничью можно за 3.10 (31%).

Клиенты PARI склоняются к успеху миланского клуба. На победу «Милана» приходится примерно 73% от общего объема ставок на исход матча. Около 12% сделано на «Рому», еще приблизительно 15% — на ничью.

В четырех из пяти последних очных матчах команд забивалось три и более мячей.  Однако, по оценке аналитиков, грядущий поединок получится более сухим. Поставить на минимум два гола можно с коэффициентом 1.43. Общий тотал больше 2.5 доступен за 2.25, а обратный исход — за 1.65. «Рома» за девять туров забила только десять мячей. Вероятность того, что римляне смогут распечатать ворота хозяев, оценивается котировкой 1.50. Тотал голов «Милана» больше 1.5 можно взять за 2.35, тотал больше 2.5 — за 5.30. Ставка на то, что обе команды забьют, доступна за 1.90. Обратный исход идет с коэффициентом 1.85

«Рома» с 21-м очком делит первое место в турнирной таблице с «Наполи». «Милан» после двух последних ничейных результатов — с «Пизой» и «Аталантой» — откатился на третью строчку, отставая от лидеров на три балла. Поставить на чемпионство «Ромы» можно с котировкой 9.00. Вероятность того, что трофей в этом сезоне достанется «Милану», оценивается коэффициентом 5.50.

Новое