«Милан» не проиграет «Удинезе». Клиент PARI поставил на это 500 000 рублей

11 апреля стартует 32-й тур Серии А. Его откроет противостояние «Милана» и «Удинезе». Матч состоится на стадионе «Фриули» в Удине и начнется в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Перед матчем букмекеры считают, что у гостей чуть больше шансов на успех. Поставить на победу «Милана» можно с котировкой 2.04, что соответствует примерно 48% вероятности. Успех «Удинезе» оценивается коэффициентом 4.00 (около 24%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.50 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе подопечных Сержиу Консейсау. На победу «Милана» приходится около 97% от общего объема ставок на три исхода матча.

Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что «Удинезе» и «Милан» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.80. Вероятность того, что в матче будет меньше трех забитых мячей, оценивается котировкой 2.00. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.65. Обратный вариант можно взять с котировкой 2.20.

«Милан» и «Удинезе» довольно часто выдают результативные очные матчи — в трех из пяти последних встречах было забито четыре или более мячей. Коэффициент на индивидуальный тотал «Милана» больше 0.5 составляет 1.17, а на тотал больше 1.5 — 1.90. Взять три мяча от «россонери» можно за 3.95. «Удинезе», в отличие от «Милана», в последних матчах не очень эффективна в атаке — у команды всего три мяча в пяти играх. Ставка на гол хозяев доступна за 1.42. Вероятность того, что «Удинезе» забьет минимум дважды, оценивается котировкой 2.90.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Клиент PARI собрал экспресс из четырех футбольных событий, включив в него ставку на то, что «Милан» не проиграет, за 1.25. Общий коэффициент экспресса составил 3.45.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Этот исход доступен в линии PARI за 6.50. Коэффициент 8.50 аналитики дают на победу «Милана» со счетом 1:0. Ставка на победу хозяев со счетом 2:1 доступна за 13.00.

«Милан» с 48-ю очками занимает девятое место в таблице. От еврокубковой зоны «россонери» отстают на семь баллов. Поставить на то, что «Милан» доберется до топ-6 по итогам чемпионата, можно с котировкой 8.00. «Удинезе» располагается на десятой строчке — коллектив находится вне борьбы за еврокубки и при этом не опасается вылета.