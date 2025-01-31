Клиенты PARI: «Реал» победит «Монако» в Евролиге

31 января в 24-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Монако» встретится с мадридским «Реалом». Игра начнется в 21:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики не считают ни одну из команд явным фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Монако». Поставить на победу хозяев можно за 1.80, что соответствует примерно 52% вероятности. Триумф «Реала» котируется за 2.00 (около 48%).

Клиенты PARI больше верят в победу мадридцев. На победу «Реала» приходится около 81% от общего оборота пари на исход встречи.

По оценкам экспертов, игра получится результативной. Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 172 очка, можно с коэффициентом 1.77. Противоположный вариант — тотал меньше 171.5 — котируется за 1.94. В декабре «Реал» победил со счетом 94:72.

Если первая половина завершится победой «Монако», сыграет ставка с коэффициентом 1.88. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 14.00. Победа «Реала» в первые 20 минут матча оценивается в 2.16.

«Монако» занимает четвертое место в таблице Евролиги с 14 победами в 23 матчах. В последних пяти играх турнира, однако, команда победила лишь дважды. «Монако» считается одним из главных претендентов на триумф. Поставить на успех команды можно с коэффициентом 12.00.

«Реал Мадрид» находится на седьмом месте, отставая от лидерской группы. У клуба 13 побед в 23 встречах. Шансы королевского клуба на выход в плей-офф оцениваются коэффициентом 1.35. Вероятность триумфа мадридцев в Евролиге котируется за 12.00.