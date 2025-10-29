Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



29 октября 10:21ГлавнаяНовости

PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Матчи с участием MOUZ и Team Yandex самые быстрые на турнире
Руслан Ипполитов

29 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них сойдутся Team Yandex и MOUZ. Серия в формате best-of-3 начнется в 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет MOUZ, которая в четвертьфинале сенсационно обыграла главных фаворитов ивента из Falcons со счетом 2:0. Поставить на победу состава Crystallis в грядущем поединке можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу MOUZ можно взять за 3.20. Коэффициент на европейский ростер с форой по фрагам (+2.5) составляет 1.65, а с форой (-3.5) — 2.25. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85.

Team Yandex в четвертьфинале также сотворила сенсацию, обыграв Tundra со счетом 2:1. Вероятность того, что состав Watson победит в полуфинале, оценивается котировкой 1.98. Коэффициент на Team Yandex с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.55. Матчи с участием MOUZ и Team Yandex самые быстрые на турнире — в среднем их карты длятся менее 37 минут. Вероятность того, что первая карта их очного противостояния будет идти менее 38 минут, оценивается котировкой 1.80.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI также больше верят в успех состава Crystallis. На победу MOUZ приходится более 68% от общего оборота пари на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух полуфиналов верхней сетки, включив в него ставки на победу MOUZ за 1.68 и Spirit за 1.40. Общий коэффициент экспресса составил 2.35.

FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. После сенсационных четвертьфиналов расклад сил на чемпионате поменялся. Вероятность того, что трофей завоюет Team Yandex, теперь оценивается котировкой 5.10. На чемпионство MOUZ можно поставить с коэффициентом 6.80

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое