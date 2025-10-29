PARI: MOUZ — фаворит в матче с Team Yandex на FISSURE PLAYGROUND по Dota 2

Партнерский проект
29 октября на турнире FISSURE PLAYGROUND по Dota 2 пройдут полуфиналы верхней сетки. В одном из них сойдутся Team Yandex и MOUZ. Серия в формате best-of-3 начнется в 15:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.
По оценкам аналитиков, фаворитом матча будет MOUZ, которая в четвертьфинале сенсационно обыграла главных фаворитов ивента из Falcons со счетом 2:0. Поставить на победу состава Crystallis в грядущем поединке можно с котировкой 1.27. Точный счет 2:0 в пользу MOUZ можно взять за 3.20. Коэффициент на европейский ростер с форой по фрагам (+2.5) составляет 1.65, а с форой (-3.5) — 2.25. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.85.
Team Yandex в четвертьфинале также сотворила сенсацию, обыграв Tundra со счетом 2:1. Вероятность того, что состав Watson победит в полуфинале, оценивается котировкой 1.98. Коэффициент на Team Yandex с форой по картам (+1.5) составляет 1.30, а с форой (-1.5) — 3.55. Матчи с участием MOUZ и Team Yandex самые быстрые на турнире — в среднем их карты длятся менее 37 минут. Вероятность того, что первая карта их очного противостояния будет идти менее 38 минут, оценивается котировкой 1.80.
Клиенты PARI также больше верят в успех состава Crystallis. На победу MOUZ приходится более 68% от общего оборота пари на исход матча.
Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 150 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из двух полуфиналов верхней сетки, включив в него ставки на победу MOUZ за 1.68 и Spirit за 1.40. Общий коэффициент экспресса составил 2.35.
FISSURE PLAYGROUND проходит с 23 октября по 2 ноября в Белграде, Сербия. Призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. После сенсационных четвертьфиналов расклад сил на чемпионате поменялся. Вероятность того, что трофей завоюет Team Yandex, теперь оценивается котировкой 5.10. На чемпионство MOUZ можно поставить с коэффициентом 6.80.