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7 мая 17:08ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы

Аналитики ждут результативной игры
Валентин Васильев

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на ключевую стадию престижного соревнования.

Первый матч в столице Страны Басков завершился крупной победой «МЮ» со счетом 3:0. С учетом этого результата букмекеры не принимают ставок на исход противостояния, а также считают англичан фаворитами ответной игры. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 1.88, что соответствует примерно 52% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.75 (около 25%). Триумф «Атлетика» в линии PARI идет за 3.90 (около 23%).

Клиенты PARI считают фаворитом «МЮ». Примерно 92% от общего оборота ставок на исход предстоящей встречи приходится на победу англичан. Еще 7% от всего оборота сделано на триумф «Атлетика», а 1% — на ничью.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Рубена Аморима и Эрнесто Вальверде. С высокой долей вероятности соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.85. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.95. Пари на обмен голами будет рассчитано за 1.75. Если хотя бы один из соперников удержит ворота сухими, сыграет ставка за 2.10.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Спрогнозировать победу хозяев 1:0 можно за 8.00. Ставка на «МЮ» с форой (–1) доступна за 2.65. Если «красные дьяволы» откроют счет, сыграет ставка за 1.65. Вероятность первого гола в исполнении «Атлетика» котируется за 2.45. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 830 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу «МЮ» над «Атлетиком» в основное время по коэффициенту 2.08. Общий коэффициент экспресса — 12.17. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 9 271 000 рублей.

«МЮ» уже побеждал в Лиге Европы в 2017 году и максимально приблизился ко второму успеху. «Атлетик» никогда не выигрывал Лигу Европы. Если баски не отыграются после 0:3 в первом матче, их главным достижением в этом турнире станет выход в финал сезона-2011/12.

В линии PARI «МЮ» считается главным фаворитом Лиги Европы. Коэффициент на триумф англичан в этом турнире составляет 1.80. Следом идут еще один представитель АПЛ «Тоттенхэм» (2.20) и норвежский «Буде-Глимт» (35.00). Котировки на триумф «Атлетика», на поле которого пройдет решающий матч турнира, составляют 50.00.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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