Клиент PARI поставил 830 000 рублей на победу «МЮ» над «Атлетиком» в полуфинале Лиги Европы

8 мая в ответном матче 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Атлетик» из Бильбао. Встреча состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на ключевую стадию престижного соревнования.

Первый матч в столице Страны Басков завершился крупной победой «МЮ» со счетом 3:0. С учетом этого результата букмекеры не принимают ставок на исход противостояния, а также считают англичан фаворитами ответной игры. На победу «МЮ» можно сделать ставку по коэффициенту 1.88, что соответствует примерно 52% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.75 (около 25%). Триумф «Атлетика» в линии PARI идет за 3.90 (около 23%).

Клиенты PARI считают фаворитом «МЮ». Примерно 92% от общего оборота ставок на исход предстоящей встречи приходится на победу англичан. Еще 7% от всего оборота сделано на триумф «Атлетика», а 1% — на ничью.

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Рубена Аморима и Эрнесто Вальверде. С высокой долей вероятности соперники забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно за 1.85. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 1.95. Пари на обмен голами будет рассчитано за 1.75. Если хотя бы один из соперников удержит ворота сухими, сыграет ставка за 2.10.

В линии на точный счет наиболее вероятный вариант — ничья 1:1 за 7.50. Спрогнозировать победу хозяев 1:0 можно за 8.00. Ставка на «МЮ» с форой (–1) доступна за 2.65. Если «красные дьяволы» откроют счет, сыграет ставка за 1.65. Вероятность первого гола в исполнении «Атлетика» котируется за 2.45. Котировки на победу любого из соперников с сухим счетом составляют 2.35.

Самая крупная ставка на предстоящее противостояние — 830 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий, включив в него ставку на победу «МЮ» над «Атлетиком» в основное время по коэффициенту 2.08. Общий коэффициент экспресса — 12.17. В случае успеха чистый выигрыш клиента PARI составит 9 271 000 рублей.

«МЮ» уже побеждал в Лиге Европы в 2017 году и максимально приблизился ко второму успеху. «Атлетик» никогда не выигрывал Лигу Европы. Если баски не отыграются после 0:3 в первом матче, их главным достижением в этом турнире станет выход в финал сезона-2011/12.

В линии PARI «МЮ» считается главным фаворитом Лиги Европы. Коэффициент на триумф англичан в этом турнире составляет 1.80. Следом идут еще один представитель АПЛ «Тоттенхэм» (2.20) и норвежский «Буде-Глимт» (35.00). Котировки на триумф «Атлетика», на поле которого пройдет решающий матч турнира, составляют 50.00.