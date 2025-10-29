Клиенты PARI ставят на «Олимпиакос» в матче Евролиги с «Монако»

29 октября «Олимпиакос» сыграет с «Монако» в рамках регулярного сезона Евролиги. Игра пройдет на Стадионе дружбы и мира в Пирее и начнется в 21:15 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы команд и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу

Аналитики PARI считают фаворитом «Олимпиакос». Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.37, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех «Монако» можно за 3.10. Вероятность триумфа монегасков составляет приблизительно 30%.

Клиенты PARI в основном предпочитают ставить на фаворита. 96% от общего объема ставок на исход матча приходится на победу «Олимпиакоса». Только 4% сделано на успех «Монако».

По оценкам аналитиков, соперники наберут как минимум 166 очков на двоих. Поставить на тотал больше 165.5 можно с коэффициентом 1.70, а на тотал меньше 165.5 — с коэффициентом 2.03.

«Олимпиакос» выиграл четыре из шести матчей с начала сезона Евролиги. Сейчас команда занимает пятое место в турнирной таблице и считается главным претендентом на чемпионство в этом сезоне после «Панатинаикоса». Если греки смогут взять титул, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.

У «Монако» пока поровну побед и поражений. Сейчас монегаски замыкают первую десятку в турнирной таблице, но букмекеры все равно не спешат сбрасывать их со счетов в чемпионской гонке. PARI предлагает коэффициент 11.00 на то, что «Монако» сможет стать чемпионом Евролиги в этом сезоне.