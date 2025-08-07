Шоу-матчи со стримерами и встреча с известными игроками. PARI представляет киберспортивную программу на «ПАРИ ФЕСТ»

Букмекерская компания PARI подготовила широкую киберспортивную программу в рамках музыкально-спортивного фестиваля «ПАРИ ФЕСТ», который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде.

В зоне PARI Esports посетителей ждет серия шоу-матчей с именитыми игроками и популярными стримерами. Среди участников будет один из самых известных русскоязычных стримеров Twitch Дмитрий Recrent Осинцев, а также другие звезды киберспорта и стриминга — Jerry, fANDER, Tsunami, Luxury Girl, Fenya, ELLVI, Sorabi, del1ght, alpha, cutierover и CHR1SWAVE.

Шоу-матчи пройдут в двух форматах: стандартный в режиме 5v5 и особый 1v1 на aim-карте. В последнем зрители смогут увидеть в деле мастера шутеров Recrent.

В рамках PARI Esports будет организована автограф-сессия с участием звезд. Кроме того, пройдет пресс-конференция, где представители PARI и ее амбассадоры, в том числе Recrent и другие звездные гости, ответят на вопросы журналистов и расскажут о грядущих совместных проектах.

Все гости фестиваля смогут поучаствовать в различных игровых активностях на стендах клубов AMKAL Esports и PARIVISION. А для самых преданных фанатов киберспорта будет организован просмотр матчей чемпионата Esports World Cup 2025 по CS2.

Посетителей фестиваля также ждут розыгрыши подарков от PARI. Все активности в рамках PARI Esports будут проводиться с 11:30 до 20:00.

«ПАРИ ФЕСТ» — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта и киберспорта, это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На «ПАРИ ФЕСТе» выступят такие звезды, как FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей.

«ПАРИ ФЕСТ» пройдет сразу в трех форматах:

22 августа — образовательное шоу «БОЛЬШАЯ ИДЕЯ»;

23 августа — основная дневная программа «ПАРИ ФЕСТа» на Стрелке;

продолжение ночью в пространстве ЦЕХ* студии Dreamlaser — НАЙТАУТ.

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля.