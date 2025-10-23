Ведомости
В Новороссийске в рамках матча «Черноморец» — «Челябинск» пройдет акция помощи пожилым людям и ветеранам спорта

Инициатива фонда «Пари и побеждай», Лиги PARI при поддержке ФНЛ и Tooba
Руслан Ипполитов

25 октября в рамках футбольного матча 16-го тура Лиги PARI «Черноморец» — «Челябинск» состоится благотворительная акция. Инициатива организована фондом «Пари и побеждай», Лигой PARI при поддержке ФНЛ и платформой Tooba. Ее цель — поддержка пожилых людей и ветеранов спорта в российских регионах.

Новороссийск уже третий город, который присоединился к всероссийской акции. Ранее она была проведена во время матчей в Волгограде (12 октября, «Ротор» — «Черноморец») и Химках (20 октября, «Торпедо Москва» — «Шинник»).

Особенность благотворительной акции вклад зрителей, пришедших на стадион. За каждого болельщика фонд «Пари и побеждай» перечислит в копилку проекта дополнительно по 50 рублей. Все собранные средства будут направлены на помощь подопечным новороссийского фонда «Второе дыхание». Принять участие в акции можно и удаленно, сделав пожертвование через приложение Tooba в рамках специально открытого сбора, который активен не только в день матча.

На стадионе гостей ждет особая фотовыставка, посвященная легендам ФК «Черноморец» 1970–80-х годов. Экспозиция не просто покажет современные портреты ветеранов — она познакомит зрителей с их личными историями о том, какую роль футбол сыграл в их судьбах. Это рассказы о людях, которые когда-то выходили на поле и дарили городу радость побед, а сегодня продолжают вдохновлять своей мудростью и преданностью любимому делу.

В футбольном клубе «Черноморец» подчеркнули: «Поддержка пожилых людей и ветеранов спорта — это общая ответственность. Мы гордимся тем, что футбол становится инструментом для реальных социальных изменений. Ждем всех болельщиков на стадионе, чтобы вместе сделать этот день по-настоящему особенным». 

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Новое