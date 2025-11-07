Более 500 пожилых людей получат поддержку по итогам масштабной социальной акции

В октябре — начале ноября в разных городах России старейшие футбольные клубы Лиги PARI — «Ротор» (Волгоград), «Торпедо Москва», «Урал» (Екатеринбург) и «Черноморец» (Новороссийск) — объединились в теплой социальной акции, приуроченной к Международному дню пожилого человека, чтобы поддержать представителей старшего поколения. Организаторами инициативы выступили благотворительный фонд «Пари и побеждай», Лига PARI при поддержке Футбольной национальной лиги и платформа Tooba.

Вместе с клубами тысячи болельщиков вспомнили легенд футбола, поддержали ветеранов спорта и помогли пожилым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

За каждого зрителя, пришедшего на матчи, фонд «Пари и побеждай» перечислил по 50 рублей в благотворительный сбор. По итогам матчей сбор составил 1 504 300 рублей. А еще болельщики по всей стране переводили пожертвования через приложение Tooba. Сумма составила 1 386 386 рублей.

Благодаря такому двойному эффекту общая сумма собранных средств достигла 2 890 668 рублей.

«Мы хотим выразить огромную благодарность спортсменам и преданным фанатам футбола из разных уголков России. Люди показали свое большое сердце и бережное отношение к пожилым людям, поддержав масштабную акцию, приуроченную к Международному дню пожилого человека. Единство спортивного сообщества и благотворительности, продемонстрированное донорами, вдохновляет и доказывает, что вместе мы можем творить добро. Спасибо каждому, кто внес свой вклад в сбор для поддержки наших старших. Уверены, что подобные акции станут доброй традицией», — прокомментировали в команде Tooba.

Все средства будут направлены в благотворительные фонды, системно помогающие пожилым людям. Так, благодаря помощи фонд «Второе дыхание» (Москва) обеспечит теплыми вещами более 80 пенсионеров, а «Дари еду» (Екатеринбург) сможет помочь еще свыше 250 человек. «Старость в радость» (Волгоград) направит средства для приобретения подъемников, функциональных кроватей, ходунков и других вещей. А фонд «Прекрасное далеко» (Новороссийск) окажет поддержку свыше 190 пожилым людям.

«Мы благодарны каждому, кто откликнулся на акцию, — игрокам, болельщикам, семьям, которые пришли на стадионы. Вместе мы вспомнили о тех, кто когда-то вдохновлял нас своей игрой, и показали, что добро по-прежнему в команде с футболом», — отметила Алина Лебедева, попечитель благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Особая атмосфера царила и на самих стадионах. Для болельщиков были открыты фотовыставки, посвященные ветеранам футбольных клубов. Герои делились своими историями, приносили старые фотографии, рассказывали, как спорт объединял их семьи. Эти материалы были оцифрованы и уже хранятся на сайте проекта, чтобы память о поколениях футболистов жила и вдохновляла дальше.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.

Tooba — благотворительное краудфандинг-приложение, запущенное в 2018 году. За время работы через платформу было переведено свыше трех миллиардов рублей в благотворительные фонды. Сегодня Tooba — один из крупнейших независимых charity-проектов России и приложение для сбора пожертвований на адресную и системную помощь.

Tooba работает с более чем ста благотворительными организациями, среди которых фонды «Жизнь как чудо», «Дом с маяком», «Дети-бабочки». Амбассадорами проекта выступают Хабиб Нурмагомедов, Арман Давлетяров. Проект работает по всей России, а также в США, ОАЭ, Казахстане и Киргизии.