Клиенты PARI: «Пари НН» обыграет «Оренбург» в 23-м туре РПЛ

4 апреля «Пари НН» примет «Оренбург» в рамках 23-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и стартует в 19:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что у «Пари НН» чуть больше шансов на успех. Ставки на победу нижегородцев принимаются по коэффициенту 2.15, что соответствует 46% вероятности. Если встреча завершится в пользу «Оренбурга», сыграет ставка за 3.55, ничья идет за 3.45. Вероятности этих исходов составляют примерно 26% и 28%.

Клиенты PARI склоняются к тому, что выиграют нижегородцы. 67% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу хозяев, 13% — на ничью. Еще 20% сделано на успех гостей. Тем не менее самая крупная ставка на предстоящую игру приходится на «Оренбург». Один из клиентов поставил 150 000 рублей на то, что гости не проиграют, по коэффициенту 1.77.

Как правило, игры «Пари НН» и «Оренбурга» получаются результативными — ставка на тотал больше 2.5 сыграла в шести из десяти матчей между этими командами. Тем не менее в последних играх соперники забивали не слишком много, поэтому букмекеры сомневаются, что публика увидит обилие голов. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.00, а на тотал меньше 2.5 — за 1.83.

При этом аналитики ожидают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.80. Если же забьют только хозяева, сыграет ставка за 3.75.

Букмекеры считают наиболее вероятным исходов встречи ничью 1:1. Ставки на этот результат принимаются по коэффициенту 7.00.

Даже победа в предстоящем туре вряд ли спасет «Оренбург» от вылета в ФНЛ — команда одержала всего две победы в этом сезоне и замыкает турнирную таблицу с 11 очками. Если оренбуржцам удастся совершить камбэк и избежать понижения, сыграет ставка с коэффициентом 16.00. Тем временем ставки на их вылет принимаются за 1.02.

«Пари НН» набрал 19 очков и занимает тринадцатое место в турнирной таблице. Несмотря на то, что нижегородцы неудачно провели сезон, букмекеры не ждут их прямого вылета из РПЛ — подобное развитие событий оценивается коэффициентом 9.00. Если же команда сможет сохранить место в чемпионате или же попадет в стыковые матчи, сыграет ставка за 1.07.