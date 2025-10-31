Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»

Букмекерская компания PARI стала одной из крупнейших компаний России по объему выручки, попав в ежегодный рейтинг «РБК 500».

По итогам 2024 года выручка PARI составила 133,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 8,3 млрд рублей. В топ-500 рейтинга вошли семь представителей беттинг-индустрии, что демонстрирует растущую роль сегмента в российской экономике.

Рейтинг «РБК 500» издается с 2015 года, охватывает ключевые отрасли экономики и служит одним из наиболее авторитетных индикаторов бизнес-успеха в стране. Включение в «РБК 500» подтверждает масштаб деятельности компании, ее устойчивость на рынке и значимый вклад в экономику.