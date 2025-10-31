Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»

Партнерский проект
Букмекерская компания PARI стала одной из крупнейших компаний России по объему выручки, попав в ежегодный рейтинг «РБК 500».
По итогам 2024 года выручка PARI составила 133,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 8,3 млрд рублей. В топ-500 рейтинга вошли семь представителей беттинг-индустрии, что демонстрирует растущую роль сегмента в российской экономике.
Рейтинг «РБК 500» издается с 2015 года, охватывает ключевые отрасли экономики и служит одним из наиболее авторитетных индикаторов бизнес-успеха в стране. Включение в «РБК 500» подтверждает масштаб деятельности компании, ее устойчивость на рынке и значимый вклад в экономику.
Успехи компании не ограничиваются финансовыми показателями. В 2023 и 2024 годах PARI вошла в число лучших работодателей России по версии РБК. Компания заняла позицию в группе работодателей в сегменте B2B и B2C услуг. Это признание подчеркивает внимание PARI к развитию человеческого капитала, созданию комфортных условий труда и формированию сильной корпоративной культуры.