«Скаут не может усилить клуб НХЛ». Леонид Вайсфельд рассказал о работе в «Питтсбурге»

Букмекерская компания PARI и Игорь Ларионов выпустили очередной эпизод подкаста «PARI с Ларионовым» на платформе «Кинопоиск». Новым гостем стал знаменитый судья, скаут и функционер Леонид Вайсфельд. Видеоанонс доступен по ссылке.

Вайсфельд — легендарный российский арбитр, который также работал скаутом и генеральным менеджером в нескольких клубах КХЛ.

«Сегодня в гостях очень неординарный, харизматичный человек. Человек хоккея, который прошел огромный путь и продолжает идти. Человек, с которым всегда приятно говорить. О хоккее, о жизни, об игре», — представил своего гостя Игорь Ларионов.

В ходе беседы «Профессор» попросил собеседника рассказать о работе скаутом клуба НХЛ.

«Если есть игрок, который представляет ценность для лиги, то это уже актив. Заиграет в «Питтсбурге» — хорошо. Не заиграет — это актив, они могут его обменять.



Я придерживаюсь такой точки зрения: для меня важно, чтобы было какое-то доминирующее качество, неважно какое. Катание, мозги или что-то еще. И дальше я уже смотрю: у него есть доминирующее качество, достаточно ли будет остальных навыков, чтобы его проявить там?» — описал Вайсфельд свой подход.

Он также рассказал о том, что ему не нравится в профессии.

«Мне очень нравится эта работа, она очень интересная. За исключением одного момента. Ты не принимаешь решений. Поэтому, когда ты спрашиваешь, как я могу усилить «Питтсбург», я отвечу: никак. Я могу сказать: этот игрок хороший, этот плохой. Но усилить никак», — сказал функционер.