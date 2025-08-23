Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI

23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC Fight Night 257, в одном из поединков которого сразятся топовые тяжеловесы Сергей Павлович и Валдо Кортес-Акоста. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом поединка Сергея Павловича. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1,35, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех Валдо Кортеса-Акосты можно за 3,33, а на ничью — за 62,00. Эти котировки соответствуют вероятностям 29% и 1%.

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 96% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Сергея Павловича. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на россиянина по коэффициенту 1,35 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка за 1,32 пришлась на победу Алджамейна Стерлинга в бою с Брайаном Ортегой. Суммарный коэффициент купона составил 1,78.

Учитывая весовую категорию и финишрейт бойцов, букмекеры ожидают, что бой закончится досрочно, и предлагают поставить на это за 1,46. Если же поединок пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 2,60.

Наиболее вероятным исходом поединка считается нокаут в исполнении Сергея Павловича — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1,98. Если россиянин сможет обойти соперника на карточках судей, сыграет ставка с коэффициентом 3,80, а его победа сабмишеном котируется за 25,00.

Для Кортеса-Акосты наиболее вероятным способом победы также считается нокаут, оцененный коэффициентом 6,30. Не исключают букмекеры и судейское решение в пользу американца, оценивая такое развитие событий коэффициентом 6,50. А вот сабмишен от бывшего боксера считается маловероятным — ставки на такой исход принимаются за 30,00.