Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 августа 8:36ГлавнаяНовости

Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI

Россиянину пора вновь укреплять позиции в титульной гонке
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

23 августа в Шанхае пройдет турнир UFC Fight Night 257, в одном из поединков которого сразятся топовые тяжеловесы Сергей Павлович и Валдо Кортес-Акоста. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий бой.

Аналитики PARI считают фаворитом поединка Сергея Павловича. Ставки на победу россиянина принимаются по коэффициенту 1,35, что соответствует 70% вероятности. Поставить на успех Валдо Кортеса-Акосты можно за 3,33, а на ничью — за 62,00. Эти котировки соответствуют вероятностям 29% и 1%.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Клиенты PARI в основном ставят на фаворита. 96% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Сергея Павловича. Один из клиентов поставил 150 000 рублей на россиянина по коэффициенту 1,35 в составе экспресса из двух событий. Вторая ставка за 1,32 пришлась на победу Алджамейна Стерлинга в бою с Брайаном Ортегой. Суммарный коэффициент купона составил 1,78.

Учитывая весовую категорию и финишрейт бойцов, букмекеры ожидают, что бой закончится досрочно, и предлагают поставить на это за 1,46. Если же поединок пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 2,60.

Наиболее вероятным исходом поединка считается нокаут в исполнении Сергея Павловича — ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1,98. Если россиянин сможет обойти соперника на карточках судей, сыграет ставка с коэффициентом 3,80, а его победа сабмишеном котируется за 25,00.

ПРОГНОЗ НА БОЙ ПАВЛОВИЧ — КОРТЕС-АКОСТА

Для Кортеса-Акосты наиболее вероятным способом победы также считается нокаут, оцененный коэффициентом 6,30. Не исключают букмекеры и судейское решение в пользу американца, оценивая такое развитие событий коэффициентом 6,50. А вот сабмишен от бывшего боксера считается маловероятным — ставки на такой исход принимаются за 30,00.

В PARI также можно поставить на победу бойцов конкретным ударом или приемом. Например, с коэффициентом 7,50 можно заключить пари на то, что Сергей Павлович выиграет добиванием в граунд-энд-паунде — россиянин любит сбивать соперников с ноги и забивать на канвасе. Для сравнения, аналогичную ставку на Кортеса-Акосту можно сделать за 23,00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Пользователи PARI ставят на «СКА Хабаровск» в игре со «Спартаком» из Костромы в PARI матче тура
Новости
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Клиент PARI поставил 600 000 рублей на матч «Локомотива» и «Ростова» в РПЛ
Новости
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
«Рома» победит «Болонью» в первом туре Серии А, считают в PARI
Новости
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
В PARI выделили главных фавориток Открытого чемпионата США в 2025 году
Новости
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Аналитики PARI назвали главного претендента на чемпионство в новом сезоне Серии А
Новости
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
PARI: Синнер и Алькарас — главные фавориты US Open 2025
Новости
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Павлович нокаутирует Кортеса-Акосту на UFC Fight Night 257, считают в PARI
Новости
Пользователи PARI верят в победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ
Пользователи PARI верят в победу «Спартака» над «Рубином» в РПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом» во втором туре АПЛ
Новости
«РБ Спорт» стал информационным партнером кипрского «Ариса»
«РБ Спорт» стал информационным партнером кипрского «Ариса»
Новости

Новое

Читать все новости