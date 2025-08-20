Ведомости
Сергей Павлович — Валдо Кортес-Акоста, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

У россиянина хороший шанс на досрочную победу
Александр Бокулёв
Источник: bigmarcel24
Источник: bigmarcel24

В основном карде ближайшего турнира UFC выступит один из самых известных российских бойцов — Сергей Павлович. Ему предстоит рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Прервет ли Павлович победную серию соперника?

Статистика

Свернуть

Павлович

 

Кортес-Акоста

Россия

Страна

Доминиканская Республика

33

Возраст

33

22

Бои

15

19 (15 / 0 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 1 / 7)

3 (2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

1 (0 / 0 / 1)

3

Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC

6

190,5

Рост (см)

193

213,6

Размах рук (см)

178

114,5

Размах ног (см)

110,5

Сергей Павлович

Свернуть

Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 году. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира Павлович дебютировал в ноябре 2018-го поражением от Алистара Оверима. В дальнейшем россиянин одержал семь подряд побед нокаутами в первых раундах и получил шанс забрать временный пояс UFC в тяжелом весе. В бою за этот титул нокаутом на второй минуте уступил Тому Аспинэллу. Затем проиграл Александру Волкову единогласным решением судей. В последнем поединке в феврале победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным вердиктом рефери.

Валдо Кортес-Акоста

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл семь боев и уступил в одном. Идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в июне одолел Сергея Спивака единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ПавловичаПобеда Кортеса-АкостыТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,353,332,751,42

Прогноз на бой

Свернуть

Хайп вокруг брутального финишера Павловича пропал после двух поражений. На победную тропу он вернулся, одолев Розенстрайка, но бой был крайне невзрачным. Россиянин явно делал упор на рациональность и не гнался за нокаутом в фирменном стиле.

Вопрос, какую тактику Павлович выберет в предстоящем бою. Кортес-Акоста вряд ли будет инициировать размены — он двигается слишком медленно и предсказуемо для того, чтобы давить на россиянина. У Павловича же есть всё, чтобы снести соперника — достаточно лишь разбудить в себе того самого финишера.

У россиянина огромное преимущество в размахе рук и ударной мощи. Боксерская техника у него поставлена гораздо лучше, чем у Кортеса-Акосты. В общем, предполагаем, что Павлович все-таки добьется победы нокаутом, даже если раскачиваться будет долго.

Полный кард, где смотреть бой Павлович Кортес-Акоста

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 13:00 мск, поэтому бой Павлович Кортес-Акоста стоит ожидать около 14:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».

Основной кард

  • Джонни Уокер (Бразилия) Чжан Мингианг (Китай). Полутяжелый вес;
  • Брайан Ортега (США) Алджамейн Стерлинг (США). Полулегкий вес;
  • Сергей Павлович (Россия) — Валдо Кортес-Акоста (Доминиканская Республика). Тяжелый вес;
  • Су Мудаэржи (Китай) — Кевин Борхас (Перу). Наилегчайший вес;
  • Тайлак Нуражы (Китай) — Кифер Кросби (Ирландия). Полусредний вес;

Прелимы

  • Махешат Хайсайер (Китай) — Гейдж Янг (США). Легкий вес;
  • Лонэ Кавана (Англия) — Чарльз Джонсон (США). Наилегчайший вес;
  • Ронг Жу (Китай) — Остин Хаббард (США). Легкий вес;
  • Мишель Перейра (Бразилия) — Кайл Дакас (США). Средний вес;
  • Йи Жа (Китай) — Вестин Уилсон (США). Полулегкий вес;
  • Ксяо Лон (Китай) — Суянг Ю (Республика Корея). Легчайший вес;
  • Уран Сатыбалдиев (Кыргызстан) — Дияр Нургожай (Казахстан). Полутяжелый вес.

