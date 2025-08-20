Сергей Павлович — Валдо Кортес-Акоста, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Хайп вокруг брутального финишера Павловича пропал после двух поражений. На победную тропу он вернулся, одолев Розенстрайка, но бой был крайне невзрачным. Россиянин явно делал упор на рациональность и не гнался за нокаутом в фирменном стиле.

Вопрос, какую тактику Павлович выберет в предстоящем бою. Кортес-Акоста вряд ли будет инициировать размены — он двигается слишком медленно и предсказуемо для того, чтобы давить на россиянина. У Павловича же есть всё, чтобы снести соперника — достаточно лишь разбудить в себе того самого финишера.

У россиянина огромное преимущество в размахе рук и ударной мощи. Боксерская техника у него поставлена гораздо лучше, чем у Кортеса-Акосты. В общем, предполагаем, что Павлович все-таки добьется победы нокаутом, даже если раскачиваться будет долго.