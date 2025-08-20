Сергей Павлович — Валдо Кортес-Акоста, 23 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC выступит один из самых известных российских бойцов — Сергей Павлович. Ему предстоит рейтинговый поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с доминиканцем Валдо Кортесом-Акостой. Прервет ли Павлович победную серию соперника?
Павлович
Кортес-Акоста
Россия
Страна
Доминиканская Республика
33
Возраст
33
22
Бои
15
19 (15 / 0 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (6 / 1 / 7)
3 (2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
1 (0 / 0 / 1)
3
Место в рейтинге тяжелого дивизиона UFC
6
190,5
Рост (см)
193
213,6
Размах рук (см)
178
114,5
Размах ног (см)
110,5
Начал профессиональную карьеру в MMA в 2014 году. Выступал в российской лиге Fight Nights Global, где стал первым чемпионом в тяжелом весе. Один раз защитил титул, после чего непобежденным перешел в UFC. В сильнейшем промоушене мира Павлович дебютировал в ноябре 2018-го поражением от Алистара Оверима. В дальнейшем россиянин одержал семь подряд побед нокаутами в первых раундах и получил шанс забрать временный пояс UFC в тяжелом весе. В бою за этот титул нокаутом на второй минуте уступил Тому Аспинэллу. Затем проиграл Александру Волкову единогласным решением судей. В последнем поединке в феврале победил Жаирзиньо Розенстрайка единогласным вердиктом рефери.
В профессиональных MMA выступает с 2018 года. Был чемпионом LFA в тяжелом весе, бился в Bellator, а в 2022-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира выиграл семь боев и уступил в одном. Идет на серии из пяти побед. В последнем поединке в июне одолел Сергея Спивака единогласным решением судей.
Хайп вокруг брутального финишера Павловича пропал после двух поражений. На победную тропу он вернулся, одолев Розенстрайка, но бой был крайне невзрачным. Россиянин явно делал упор на рациональность и не гнался за нокаутом в фирменном стиле.
Вопрос, какую тактику Павлович выберет в предстоящем бою. Кортес-Акоста вряд ли будет инициировать размены — он двигается слишком медленно и предсказуемо для того, чтобы давить на россиянина. У Павловича же есть всё, чтобы снести соперника — достаточно лишь разбудить в себе того самого финишера.
У россиянина огромное преимущество в размахе рук и ударной мощи. Боксерская техника у него поставлена гораздо лучше, чем у Кортеса-Акосты. В общем, предполагаем, что Павлович все-таки добьется победы нокаутом, даже если раскачиваться будет долго.
Турнир UFC Fight Night 257 пройдет на Крытом стадионе Шанхая в Китае. Шоу стартует в субботу, 23 августа, в 10:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 13:00 мск, поэтому бой Павлович — Кортес-Акоста стоит ожидать около 14:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении целиком транслировать шоу будут и «Матч ТВ», и «Матч! Боец».
